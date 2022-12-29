https://sputniknews.com.tr/20221229/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-genel-baskani-bahceli-bir-araya-geldi-1065172022.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 20 gün aradan sonra bir kez daha ittifak ortağı MHP Genel başkanı Devlet bahçeli ile bir araya geldi. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T16:43+0300
2022-12-29T16:43+0300
2022-12-29T17:04+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
ittifak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi.İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının yer alması öngörülüyor.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etmişti.İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221213/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceli-ile-bir-araya-geldi-1064533937.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, ittifak
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, ittifak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi
16:43 29.12.2022 (güncellendi: 17:04 29.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 20 gün aradan sonra bir kez daha ittifak ortağı MHP Genel başkanı Devlet bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi.
İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının yer alması öngörülüyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etmişti.
İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürmüştü.