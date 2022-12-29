https://sputniknews.com.tr/20221229/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-genel-baskani-bahceli-bir-araya-geldi-1065172022.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 20 gün aradan sonra bir kez daha ittifak ortağı MHP Genel başkanı Devlet bahçeli ile bir araya geldi. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T16:43+0300

2022-12-29T16:43+0300

2022-12-29T17:04+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

ittifak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi.İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının yer alması öngörülüyor.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etmişti.İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20221213/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceli-ile-bir-araya-geldi-1064533937.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, ittifak