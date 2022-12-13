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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T16:20+0300
2022-12-13T16:50+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
devlet bahçeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde bir araya geldi.Cumhur İttifakı'nın iki lideri en son Beştepe'de görüşmüştü. Siyasetin gündemindeki konuları değerlendiren iki isim başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi ele almış, önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221205/bahceliden-6li-masaya-cumhurbaskani-adayi-onerisi-tercihim-sinif-arkadasim-1064208721.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, devlet bahçeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

16:20 13.12.2022 (güncellendi: 16:50 13.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın iki lideri en son Beştepe'de görüşmüştü. Siyasetin gündemindeki konuları değerlendiren iki isim başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi ele almış, önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunmuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
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