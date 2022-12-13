https://sputniknews.com.tr/20221213/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceli-ile-bir-araya-geldi-1064533937.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T16:20+0300

2022-12-13T16:20+0300

2022-12-13T16:50+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

devlet bahçeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064534001_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_eb1c3c77c1e8159b21e17e0e4a6289eb.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde bir araya geldi.Cumhur İttifakı'nın iki lideri en son Beştepe'de görüşmüştü. Siyasetin gündemindeki konuları değerlendiren iki isim başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi ele almış, önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221205/bahceliden-6li-masaya-cumhurbaskani-adayi-onerisi-tercihim-sinif-arkadasim-1064208721.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, devlet bahçeli