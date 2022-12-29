https://sputniknews.com.tr/20221229/bakan-yanik-turkiye-aile-destek-programi-odemeleri-one-cekildi-1065154895.html

Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri öne çekildi

Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin öne çekilerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T09:42+0300

2022-12-29T09:42+0300

2022-12-29T09:42+0300

ekonomi

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

derya yanık

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Bakan Yanık, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.Ödeme tutarlarına değinen Bakan Yanık, "Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, derya yanık