https://sputniknews.com.tr/20221229/bakan-yanik-turkiye-aile-destek-programi-odemeleri-one-cekildi-1065154895.html
Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri öne çekildi
Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri öne çekildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin öne çekilerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T09:42+0300
2022-12-29T09:42+0300
2022-12-29T09:42+0300
ekonomi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
derya yanık
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Bakan Yanık, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.Ödeme tutarlarına değinen Bakan Yanık, "Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221110/bakan-koca-ek-odeme-katsayilarinda-yuzde-40a-kadar-artis-saglandi-1063267022.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, derya yanık
Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri öne çekildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin öne çekilerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Bakan Yanık, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.
Ödeme tutarlarına değinen Bakan Yanık, "Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.