Bakan Koca: Ek ödeme katsayılarında yüzde 40'a kadar artış sağlandı

"Eczacıların ek ödeme kat sayıları yapılan artışla 1,20'ye çıkarıldı. Ayrıca uygulamada teşvik ödemesinde 0,7 olan katsayı 1,05 oldu. Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızda çalışan sağlık personeli için teşvik ödemesi getirildi. Bu teşvik ödemesinde, temel sağlık başarı göstergeleri etkili olacak. Bakanlık hastaneleriyle birlikte kullanım anlaşması olan tıp fakültelerinin temel bilimler kadrolarında bulunan öğretim elemanları ek ödemeden daha fazla yararlanmanın yanı sıra, bireysel sözleşmelerinde belirlenen eğitim ve araştırma hedeflerini sağlamaları oranında teşvik ödemesinden de yararlanacak. Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan profesör, doçent ve eğitim görevlilerinin ek ödeme katsayılarında yüzde 20'den yüzde 40'a kadar artış sağlandı. Kliniklerin idari sorumluları ile eğitim sorunlularının ek ödeme katsayılarında da yüzde 10 artış gerçekleştirildi."