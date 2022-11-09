https://sputniknews.com.tr/20221109/bakan-kocanin-vakalar-artabilir-uyarisindan-sonra-ilk-koronavirus-tablosu-yayimlandi-1063254892.html
Bakan Koca'nın ‘vakalar artabilir’ uyarısından sonra ilk koronavirüs tablosu yayımlandı
Bakan Koca'nın ‘vakalar artabilir’ uyarısından sonra ilk koronavirüs tablosu yayımlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 'aralık ayında vakalar artabilir' uyarısının ardından ilk koronavirüs tablosu yayımladı. İki haftalık toplamı gösteren... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T19:29+0300
2022-11-09T19:29+0300
2022-11-09T20:10+0300
koronavirüs
koronavirüs
fahrettin koca
vaka
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Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Bune göre 17-30 Ekim haftasında 22 bin 887 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi. Bir önceki veriler ise 3-16 Ekim tarihine aitti. Bu dönemde 34 bin 204 kişinin testi pozitif çıkmış, 60 kişi hayatını kaybetmişti.İki haftada iyileşen Kovid-19 hasta sayısı ise 23 bin 101 olarak açıklandı.Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729, toplam can kaybı ise 101 bin 327 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221108/bakan-kocadan-aralik-uyarisi-vakalar-artabilir-1063198044.html
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koronavirüs, fahrettin koca, vaka
koronavirüs, fahrettin koca, vaka
Bakan Koca'nın ‘vakalar artabilir’ uyarısından sonra ilk koronavirüs tablosu yayımlandı
19:29 09.11.2022 (güncellendi: 20:10 09.11.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 'aralık ayında vakalar artabilir' uyarısının ardından ilk koronavirüs tablosu yayımladı. İki haftalık toplamı gösteren tabloda vaka sayısı 22 bin 887 oldu.
Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu
açıkladı. Bune göre 17-30 Ekim
haftasında 22 bin 887
kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 64 kişi
yaşamını yitirdi. Bir önceki veriler ise 3-16 Ekim tarihine aitti. Bu dönemde 34 bin 204
kişinin testi pozitif çıkmış, 60 kişi
hayatını kaybetmişti.
İki haftada iyileşen Kovid-19 hasta sayısı ise 23 bin 101 olarak açıklandı.
Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729, toplam can kaybı ise 101 bin 327 oldu.