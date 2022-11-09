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https://sputniknews.com.tr/20221109/bakan-kocanin-vakalar-artabilir-uyarisindan-sonra-ilk-koronavirus-tablosu-yayimlandi-1063254892.html
Bakan Koca'nın ‘vakalar artabilir’ uyarısından sonra ilk koronavirüs tablosu yayımlandı
Bakan Koca'nın ‘vakalar artabilir’ uyarısından sonra ilk koronavirüs tablosu yayımlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 'aralık ayında vakalar artabilir' uyarısının ardından ilk koronavirüs tablosu yayımladı. İki haftalık toplamı gösteren... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
koronavirüs
fahrettin koca
vaka
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Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Bune göre 17-30 Ekim haftasında 22 bin 887 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi. Bir önceki veriler ise 3-16 Ekim tarihine aitti. Bu dönemde 34 bin 204 kişinin testi pozitif çıkmış, 60 kişi hayatını kaybetmişti.İki haftada iyileşen Kovid-19 hasta sayısı ise 23 bin 101 olarak açıklandı.Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729, toplam can kaybı ise 101 bin 327 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221108/bakan-kocadan-aralik-uyarisi-vakalar-artabilir-1063198044.html
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koronavirüs, fahrettin koca, vaka

Bakan Koca'nın ‘vakalar artabilir’ uyarısından sonra ilk koronavirüs tablosu yayımlandı

19:29 09.11.2022 (güncellendi: 20:10 09.11.2022)
© AAkoronavirüs, vaka
koronavirüs, vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 'aralık ayında vakalar artabilir' uyarısının ardından ilk koronavirüs tablosu yayımladı. İki haftalık toplamı gösteren tabloda vaka sayısı 22 bin 887 oldu.
Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Bune göre 17-30 Ekim haftasında 22 bin 887 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi. Bir önceki veriler ise 3-16 Ekim tarihine aitti. Bu dönemde 34 bin 204 kişinin testi pozitif çıkmış, 60 kişi hayatını kaybetmişti.
İki haftada iyileşen Kovid-19 hasta sayısı ise 23 bin 101 olarak açıklandı.
Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729, toplam can kaybı ise 101 bin 327 oldu.
Koronavirüs, koronavirüs testi, kovid-19, Fransa koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
TÜRKİYE
Bakan Koca'dan Kovid-19 için aralık ayı uyarısı: 'Vakalar artabilir'
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