https://sputniknews.com.tr/20221108/bakan-kocadan-aralik-uyarisi-vakalar-artabilir-1063198044.html
Bakan Koca'dan Kovid-19 için aralık ayı uyarısı: 'Vakalar artabilir'
Bakan Koca'dan Kovid-19 için aralık ayı uyarısı: 'Vakalar artabilir'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında Kovid-19 vakalarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T16:27+0300
2022-11-08T16:27+0300
2022-11-08T16:52+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
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Türkiye'de 3-16 Ekim haftasında 34 bin 204 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.Aralık ayında Kovid-19 vakalarında artış olabileceğini söyleyen Koca, "Tedirgin olmaya gerek yok" dedi.Risk grubundaki kişilere hatırlatma aşısı olması çağrısı yapan Koca, kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiğini söyledi.Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.
türkiye
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı
fahrettin koca, sağlık bakanlığı
Bakan Koca'dan Kovid-19 için aralık ayı uyarısı: 'Vakalar artabilir'
16:27 08.11.2022 (güncellendi: 16:52 08.11.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında Kovid-19 vakalarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Türkiye'de 3-16 Ekim haftasında 34 bin 204 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
Aralık ayında Kovid-19 vakalarında artış olabileceğini söyleyen Koca, "Tedirgin olmaya gerek yok" dedi.
Risk grubundaki kişilere hatırlatma aşısı olması çağrısı yapan Koca, kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiğini söyledi.
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.