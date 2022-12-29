https://sputniknews.com.tr/20221229/bakan-kasapoglu-uc-aylik-burs-kredi-odemeleri-hesaplara-yatirilmaya-baslandi-1065154997.html

Bakan Kasapoğlu: Üç aylık burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Kasapoğlu: Üç aylık burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T09:48+0300

2022-12-29T09:48+0300

2022-12-29T09:48+0300

ekonomi

mehmet muharrem kasapoğlu

gençlik ve spor bakanlığı

destek

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından "Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız. Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı. GSB ailemize tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, destek