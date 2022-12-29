https://sputniknews.com.tr/20221229/bakan-kasapoglu-uc-aylik-burs-kredi-odemeleri-hesaplara-yatirilmaya-baslandi-1065154997.html
Bakan Kasapoğlu: Üç aylık burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Kasapoğlu: Üç aylık burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T09:48+0300
2022-12-29T09:48+0300
2022-12-29T09:48+0300
ekonomi
mehmet muharrem kasapoğlu
gençlik ve spor bakanlığı
destek
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından "Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız. Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı. GSB ailemize tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221229/bakan-yanik-turkiye-aile-destek-programi-odemeleri-one-cekildi-1065154895.html
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mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, destek
mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, destek
Bakan Kasapoğlu: Üç aylık burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
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Bakan Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından "Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız. Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı. GSB ailemize tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.