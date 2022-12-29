https://sputniknews.com.tr/20221229/abddeki-kar-firtinasinda-evine-6-dakika-mesafedeki-aracinda-mahsur-kalan-kadin-donarak-oldu-1065150098.html

ABD'deki kar fırtınasında evine 6 dakika mesafedeki aracında mahsur kalan kadın donarak öldü

ABD'deki kar fırtınasında evine 6 dakika mesafedeki aracında mahsur kalan kadın donarak öldü

ABD'deki kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, New York'un Buffalo kentinde arabasında mahsur kalan 22 yaşındaki kadın, yardım ekipleri... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T00:49+0300

2022-12-29T00:49+0300

2022-12-29T00:57+0300

dünya

buffalo

kar fırtınası

araç

kadın

donma

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Yerel yetkililere göre, ABD'yi bir haftadır etkisi altına alana kutup soğukları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ülke genelinde 65'i geçerken, Bufallo'da aracında yardım beklerken soğuktan donarak ölen kadın, kurtarma ekiplerinin kar fırtınası ile mücadelede yetersiz kaldığını ortaya koydu.Akrabalarının CNN'e bildirdiğine göre, iş için Kuzey Carolina'dan Buffalo'ya taşınan 22 yaşındaki Anndel Taylor, haftasonu eve dönüş yolunda arabasında mahsur kaldı.Taylor'un yakınları, kadının yaşlılar merkezindeki işinden çıktıktan sonra evine 6 dakika mesafede mahsur kaldığını kendilerine bildirdiğini, daha sonrasında irtibatlarının kesildiğini söyledi.Taylor'ın ablası Tomeshia Brown, kız kardeşinin kendisiyle son paylaştığı videoda, tamamen karla kaplı bir ortamda arabasının içinde 911'i beklediği bilgisini paylaştı.Brown, Taylor'ın benzini bitene kadar arabada bekleyeceğini, sonrasında polis gelmezse evine yürümeyi deneyeceğini söylediğini aktardı.Taylor'ın bir süre sonra soğuktan donmamak için arabasının camını kırarak dışarı çıktığını söyleyen ailesi, genç kızın telefonunun gösterdiği konumu Facebook'ta paylaştıklarını ve onu bulan bir adamın kendilerini araması sayesinde yaşamını yitirdiğini öğrenebildiklerini belirtti.ABD'deki kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasını, New York'un Erie sakinlerinin oluşturuyor.Fırtınanın en etkili olduğu Kanada sınırındaki Buffalo kentinde hayat durma noktasına gelirken, 30'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği kentte, mahsur kalanlara yemek, sıcak su ve battaniye gibi malzemeler ulaştırılmaya çalışılıyor.Erie ilçe yöneticisi Mark Poloncarz'ın açıklamasına göre, Buffalo kentinde görev yapan ulusal muhafızlar kapı kapı gezerek, evinde yalnız yaşayanları ve yaşlı insanları kontrol ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221227/new-york-eyaletinde-yuzyilin-kar-firtinasi-araclari-icinde-kurtarilmayi-beklerken-donarak-olduler-1065106241.html

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buffalo, kar fırtınası, araç, kadın, donma