https://sputniknews.com.tr/20221229/abdde-kar-firtinasinda-65-kisi-oldu-yagmacilar-sokaklara-dokuldu-9-gozalti-1065156126.html
ABD'de kar fırtınasında 65 kişi öldü: Yağmacılar sokaklara döküldü, 9 gözaltı
ABD'de kar fırtınasında 65 kişi öldü: Yağmacılar sokaklara döküldü, 9 gözaltı
ABD'de 'yüzyılın fırtınası' olarak adlandırılan kar fırtınasında 65 kişi hayatını kaybederken yağmacılar da sokağa döküldü. New York'un Buffalo bölgesinde 9... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T10:18+0300
2022-12-29T10:18+0300
2022-12-29T10:19+0300
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kar fırtınası
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ABD'de şimdiye dek 65 kişinin hayatını kaybettiği kar fırtınaları ve evlerinde mahsur kalan insanlara yiyecek, içecek ve battaniye ulaştırılması için çabalar devam ederken yağmacılar da sokağa döküldü.New York'taki Buffalo Polis Departmanı, kentteki mağazaları yağmalamayan 9 kişinin gözaltına alındığını duyursa da bu bireysel silahlanma konusunda uzun süredir sorun yaşayan ülkedeki insanları kendi önlemlerini almaktan alıkoymadı.Sosyal medyaya düşen ve endişe yaratan görüntülerde mahalle sakinlerinin ellerinde silahlarla ve sopalarla sokaklara döküldüğü görülüyor.Mağaza sahipleri işletmelerini korumak için silahlanırken Twitter'daki bir videoda eline silah alan bir işletmecinin karda yağmacıları kovaladığı ve ateş ettiği görülüyor.İnternette paylaşılan fotoğraflarda yağmalanan dükkanların harap halde olduğu görülürken, hırsızların güvenlik kameralarına aldırış etmeden, tuvalet kağıtlarını, içkileri hatta vitrindeki televizyonları bile alıp götürdüğü anlar kaydedildi.Biden tatildeÖte yandan Başkan Joe Biden’ın yeni yıl tatili için ortalama sıcaklığın 28 derece civarında olduğu, ABD’nin Karayipler bölgesindeki Virgin Adaları’na gitmesi eleştiri aldı.Cumhuriyetçi Parti’ye yakın medyanın hedefinde olan Biden’ın 2 Ocak’a sürecek tatilinde 2024 seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağını değerlendireceği belirtildi.Öte yandan New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın da eyaletin kara teslim olduğu perşembe ve cuma günleri Karayipler’de tatilde olduğu ortaya çıktı.Adams, kendisini “Tatile ihtiyacım vardı” diyerek savundu.
https://sputniknews.com.tr/20221228/abdde-kar-firtinasi-bir-iskele-ve-dukkan-buz-tuttu-1065139798.html
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abd, new york, buffalo, kar fırtınası, yağma, joe biden
abd, new york, buffalo, kar fırtınası, yağma, joe biden
ABD'de kar fırtınasında 65 kişi öldü: Yağmacılar sokaklara döküldü, 9 gözaltı
10:18 29.12.2022 (güncellendi: 10:19 29.12.2022) Abone ol
ABD'de 'yüzyılın fırtınası' olarak adlandırılan kar fırtınasında 65 kişi hayatını kaybederken yağmacılar da sokağa döküldü. New York'un Buffalo bölgesinde 9 kişi gözaltına alındı.
ABD'de şimdiye dek 65 kişinin hayatını kaybettiği kar fırtınaları ve evlerinde mahsur kalan insanlara yiyecek, içecek ve battaniye ulaştırılması için çabalar devam ederken yağmacılar da sokağa döküldü.
New York'taki Buffalo Polis Departmanı, kentteki mağazaları yağmalamayan 9 kişinin gözaltına alındığını duyursa da bu bireysel silahlanma konusunda uzun süredir sorun yaşayan ülkedeki insanları kendi önlemlerini almaktan alıkoymadı.
Sosyal medyaya düşen ve endişe yaratan görüntülerde mahalle sakinlerinin ellerinde silahlarla ve sopalarla sokaklara döküldüğü görülüyor.
Mağaza sahipleri işletmelerini korumak için silahlanırken Twitter'daki bir videoda eline silah alan bir işletmecinin karda yağmacıları kovaladığı ve ateş ettiği görülüyor.
İnternette paylaşılan fotoğraflarda yağmalanan dükkanların harap halde olduğu görülürken, hırsızların güvenlik kameralarına aldırış etmeden, tuvalet kağıtlarını, içkileri hatta vitrindeki televizyonları bile alıp götürdüğü anlar kaydedildi.
Biden tatilde
Öte yandan Başkan Joe Biden’ın yeni yıl tatili için ortalama sıcaklığın 28 derece civarında olduğu, ABD’nin Karayipler bölgesindeki Virgin Adaları’na gitmesi eleştiri aldı.
Cumhuriyetçi Parti’ye yakın medyanın hedefinde olan Biden’ın 2 Ocak’a sürecek tatilinde 2024 seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağını değerlendireceği belirtildi.
Öte yandan New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın da eyaletin kara teslim olduğu perşembe ve cuma günleri Karayipler’de tatilde olduğu ortaya çıktı.
Adams, kendisini “Tatile ihtiyacım vardı” diyerek savundu.