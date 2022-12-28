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https://sputniknews.com.tr/20221228/abdde-kar-firtinasi-bir-iskele-ve-dukkan-buz-tuttu-1065139798.html
ABD'de kar fırtınası: Bir iskele ve dükkan 'buz' tuttu
ABD'de kar fırtınası: Bir iskele ve dükkan 'buz' tuttu
ABD’de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T18:12+0300
2022-12-28T18:12+0300
dünya
abd
kar fırtınası
iskele
dükkan
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ABD’de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi.Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelalesi, kısmen buz tuttuSoğuk hava sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu. Yüz milyondan fazla insan da olumsuz etkilendi.Ülke genelinde elverişsiz hava koşulları hakimken ABD Başkanı Joe Biden 1 haftalığına ailesiyle tatile çıktı.Biden'ın Karayipler'e tatile gitmesi özellikle muhafazakar kesimden büyük eleştiri aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221225/abdde-kar-firtinasi-26-kisi-hayatini-kaybetti-1065006546.html
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abd, kar fırtınası, iskele, dükkan
abd, kar fırtınası, iskele, dükkan

ABD'de kar fırtınası: Bir iskele ve dükkan 'buz' tuttu

18:12 28.12.2022
© İHAABD'de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu.
ABD'de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© İHA
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ABD’de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu.
ABD’de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.
Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi.
Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.
ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelalesi, kısmen buz tuttu
Soğuk hava sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu. Yüz milyondan fazla insan da olumsuz etkilendi.
© İHAABD'de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu.
ABD'de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
ABD'de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu.
© İHA
Ülke genelinde elverişsiz hava koşulları hakimken ABD Başkanı Joe Biden 1 haftalığına ailesiyle tatile çıktı.
Biden'ın Karayipler'e tatile gitmesi özellikle muhafazakar kesimden büyük eleştiri aldı.
ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' dondurucu kar fırtınasında ölü sayısı 26'ya yükseldi. Milyonlarca kişi elektriksiz kalırken, kar yağışının etkin olduğu yerlerde acil durum ilan edildi ve sürüş yasağı getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
DÜNYA
ABD'de kar fırtınası: 26 kişi hayatını kaybetti
25 Aralık, 22:38
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