https://sputniknews.com.tr/20221228/abdde-kar-firtinasi-bir-iskele-ve-dukkan-buz-tuttu-1065139798.html

ABD'de kar fırtınası: Bir iskele ve dükkan 'buz' tuttu

ABD'de kar fırtınası: Bir iskele ve dükkan 'buz' tuttu

ABD’de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T18:12+0300

2022-12-28T18:12+0300

2022-12-28T18:12+0300

dünya

abd

kar fırtınası

iskele

dükkan

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ABD’de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi.Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelalesi, kısmen buz tuttuSoğuk hava sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu. Yüz milyondan fazla insan da olumsuz etkilendi.Ülke genelinde elverişsiz hava koşulları hakimken ABD Başkanı Joe Biden 1 haftalığına ailesiyle tatile çıktı.Biden'ın Karayipler'e tatile gitmesi özellikle muhafazakar kesimden büyük eleştiri aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221225/abdde-kar-firtinasi-26-kisi-hayatini-kaybetti-1065006546.html

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