https://sputniknews.com.tr/20221228/abdde-kar-firtinasi-bir-iskele-ve-dukkan-buz-tuttu-1065139798.html
ABD'de kar fırtınası: Bir iskele ve dükkan 'buz' tuttu
ABD'de kar fırtınası: Bir iskele ve dükkan 'buz' tuttu
ABD’de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T18:12+0300
2022-12-28T18:12+0300
2022-12-28T18:12+0300
dünya
abd
kar fırtınası
iskele
dükkan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065138756_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_be20201b9b56929cef0e9d0e9abf226b.jpg
ABD’de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi.Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelalesi, kısmen buz tuttuSoğuk hava sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu. Yüz milyondan fazla insan da olumsuz etkilendi.Ülke genelinde elverişsiz hava koşulları hakimken ABD Başkanı Joe Biden 1 haftalığına ailesiyle tatile çıktı.Biden'ın Karayipler'e tatile gitmesi özellikle muhafazakar kesimden büyük eleştiri aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221225/abdde-kar-firtinasi-26-kisi-hayatini-kaybetti-1065006546.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065138756_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2ece836286e203bb5f8d8de8c0ddeb3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, kar fırtınası, iskele, dükkan
abd, kar fırtınası, iskele, dükkan
ABD'de kar fırtınası: Bir iskele ve dükkan 'buz' tuttu
Abone ol
ABD’de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu.
ABD’de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.
Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi.
Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.
ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelalesi, kısmen buz tuttu
Soğuk hava sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu. Yüz milyondan fazla insan da olumsuz etkilendi.
Ülke genelinde elverişsiz hava koşulları hakimken ABD Başkanı Joe Biden 1 haftalığına ailesiyle tatile çıktı.
Biden'ın Karayipler'e tatile gitmesi özellikle muhafazakar kesimden büyük eleştiri aldı.