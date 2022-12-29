https://sputniknews.com.tr/20221229/2023-yili-cmk-ucret-tarifesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1065151231.html
2023 yılı CMK ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı
2023 yılı CMK ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere yapılacak ödemelere ilişkin... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T01:48+0300
2022-12-29T01:48+0300
2022-12-29T01:55+0300
türkiye
mahkeme
cmk
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yayımlanan tarifeye göre, CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde müdafi ve vekillere, soruşturma evresinde takip edilen işler için 1447, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 2 bin 254, asliye ceza mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2 bin 481, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1036, ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 4 bin 451 lira ödenecek.Ayrıca görevlendirilen müdafi ve vekiller, icra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 2 bin 481, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 4 bin 451 ve Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için de 5 bin 11 lira alacak.Tarife, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan karara göre, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “13.300” ibaresi “22.610” olarak değiştirildi. Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.
https://sputniknews.com.tr/20221229/resmi-gazetede-yayimlandi-tl-mevduata-saglanan-stopaj-desteginde-sure-uzatildi-1065151100.html
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mahkeme, cmk, resmi gazete
2023 yılı CMK ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı
01:48 29.12.2022 (güncellendi: 01:55 29.12.2022) Abone ol
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2023 yılı ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarife kapsamında, ücretlere yüzde 122.93 oranında artış yapıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yayımlanan tarifeye göre, CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde müdafi ve vekillere, soruşturma evresinde takip edilen işler için 1447, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 2 bin 254, asliye ceza mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 2 bin 481, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1036, ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 4 bin 451 lira ödenecek.
Ayrıca görevlendirilen müdafi ve vekiller, icra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 2 bin 481, bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 4 bin 451 ve Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için de 5 bin 11 lira alacak.
Tarife, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan karara göre, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “13.300” ibaresi “22.610” olarak değiştirildi. Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.