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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T10:03+0300
2022-12-28T10:03+0300
türkiye
türkiye
yılbaşı
sahte içki
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte içkilere yönelik operasyon düzenlendi.Şüphelilerin kurmuş oldukları paravan şirketler aracılığı ile kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesi ile piyasadan temin ettikleri metil alkolleri etil alkole çevirdikleri belirlendi.Saflaştırmış oldukları etil alkole belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri, elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere tekrar doldurarak sahte bandrol yapıştırdıkları tespit edildi.9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildiOrganize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, Bakırköy ve Esenler ilçelerinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka, 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 adet alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 adet kapak, 9 bin 200 adet boş şişe ele geçirildi.Gözaltına alınan 6 şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221218/eyupsultanda-12-ton-sahte-icki-ele-gecirildi-1064716335.html
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türkiye, yılbaşı, sahte içki
türkiye, yılbaşı, sahte içki

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

10:03 28.12.2022
© İHA / İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞANYılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© İHA / İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞAN
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda sahte içki tespit edilirken 6 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte içkilere yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin kurmuş oldukları paravan şirketler aracılığı ile kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesi ile piyasadan temin ettikleri metil alkolleri etil alkole çevirdikleri belirlendi.
Saflaştırmış oldukları etil alkole belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri, elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere tekrar doldurarak sahte bandrol yapıştırdıkları tespit edildi.

9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, Bakırköy ve Esenler ilçelerinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka, 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 adet alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 adet kapak, 9 bin 200 adet boş şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.
Eyüpsultan'da 12 ton sahte içki ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
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Eyüpsultan'da 12 ton sahte içki ele geçirildi
18 Aralık, 09:42
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