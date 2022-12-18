https://sputniknews.com.tr/20221218/eyupsultanda-12-ton-sahte-icki-ele-gecirildi-1064716335.html

Eyüpsultan'da 12 ton sahte içki ele geçirildi

Eyüpsultan'da 12 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 12 ton etil alkol ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T09:42+0300

2022-12-18T09:42+0300

2022-12-18T09:45+0300

türkiye

sahte içki

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin yılbaşında yoğunlaşan alkol tüketim taleplerini sahte alkol ile karşılamayı planladıkları ve bu maksatla yasa dışı yollardan elde ettikleri etil alkolün bir kısmını depoladıkları, bir kısmını ise nakledecekleri bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, Eyüpsultan, Pirinççi Mahallesinde depo olarak kullanılan alanı takibe alarak, sevkiyat sırasında suçüstü baskın yaptı.2 şüpheli yakalanırken sevkiyat yapılan kamyonette 2 ton, takibi yapılan depoda ise 10 ton etil alkol ele geçirildi. Toplam 12 ton etil alkolün yanı sıra 100 litre sıvı fenol, 10 litre parafinlight, pompa, alkol ölçer, 15 adet 100'er litrelik bidon ele geçirildi. 18 bin şişe sahte alkolü piyasaya süreceklerdiEle geçirilen 12 ton etil alkol ile 100 ml şişelerde yaklaşık 18 bin şişe sahte alkol piyasaya sürülecekti. Ele geçirilen etil alkollerin tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Yakalanan H.A. ve Y. T. isimli şüpheliler ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221218/kocaelide-171-sise-sahte-alkol-ele-gecirildi-3-gozalti-1064715939.html

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