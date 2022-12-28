https://sputniknews.com.tr/20221228/turk-is-baskani-atalay-8-bin-lira-meselesini-kimin-konustugunu-bilmiyorum-1065114922.html
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, "Sayın Bakan ve TİSK Başkanı oradaydı. Sayın Bakan'a TÜRK-İŞ'in talebinin 9 bin lira olduğunu, bu rakamın altında olursa masada... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T00:21+0300
2022-12-28T00:21+0300
2022-12-28T00:26+0300
ekonomi
ergün atalay
türk-iş
vedat bilgin
asgari ücret
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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Fatih Altaylı'nın sunduğu ve Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında asgari ücret pazarlıklarında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 2023 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından yaptığı, "Görüştüğümüz sendika başkanları asgari ücretin 8 bin lirayı geçmemesini istedi" açıklamasına ilişkin konuşan Atalay, şu ifadeleri kullandı:"40 senedir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ var" diyen Atalay, "Benim orada en iyi uzmanlarım var. Bu işi Türkiye'de en iyi TÜRK-İŞ biliyor. Burada TÜRK-İŞ rakam söyler, yakın bir ücreti imzalarız. Ben ayın 1'ine kadar asgari ücretle ilgili bir şey konuşmadım. 4 aydır siyasiler konuşuyordu asgari ücreti, isim vermeye gerek yok. Her yerde ifade ediyorum, 'asgari ücreti konuştuğumuz zaman ev kiralarına, marketlerine zam geliyor. Bunu konuşma zamanı Aralık ayı başıdır' dedim. Ayın 1'inde 'TÜRK-İŞ pazarlığı açlık sınırının üstünü konuşacağız' dedim. Gıda enflasyonu yüzde 138 oldu. Komisyonu tespit ettik. Ayın 1'inden sonra basın toplantısı yaptık. Dedim ki, 'Açlık sınırının üstünü konuşacağız'" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Bakan Bilgin, Habertürk canlı yayınında, asgari ücretlerle ilgili olarak, sendikalarla görüştüklerini, sendika başkanlarının taleplerini aldıklarını belirmişti.Bilgin, "Sendikalar, '8 bin liranın üzerine çıkmayın' mı dediler?" sorusu üzerine "Rakamı söylemeyeyim ama '8 binin çok üzerine çıkmayın.' dediler" yanıtını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-bilginden-asgari-ucret-aciklamasi-isci-sendikalari-8-bin-liranin-cok-uzerine-cikmayin-dedi-1064920887.html
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ergün atalay, türk-iş, vedat bilgin, asgari ücret
ergün atalay, türk-iş, vedat bilgin, asgari ücret
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum
00:21 28.12.2022 (güncellendi: 00:26 28.12.2022) Abone ol
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, "Sayın Bakan ve TİSK Başkanı oradaydı. Sayın Bakan'a TÜRK-İŞ'in talebinin 9 bin lira olduğunu, bu rakamın altında olursa masada olmayacağımızı ifade ettim. Sonra sayın Bakanın televizyonda konuşması oldu. Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok" dedi.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Fatih Altaylı'nın sunduğu ve Habertürk'te yayınlanan
Teke Tek programında asgari ücret pazarlıklarında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 2023 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından yaptığı, "Görüştüğümüz sendika başkanları asgari ücretin 8 bin lirayı geçmemesini istedi" açıklamasına ilişkin konuşan Atalay, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Bakanı o akşam dinledim. Daha sonra canlı yayında bir daha dinledim. Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu. Ben komisyonu 6 kez topladım, yönetimle her gün beraber olduk. Sayın Bakanımız ayın 20'sinde beni bakanlığa davet etti. Sayın Bakan ve TİSK Başkanı oradaydı. Sayın Bakan'a TÜRK-İŞ'in talebinin 9 bin lira olduğunu, bu rakamın altında olursa masada olmayacağımızı ifade ettim. Sonra sayın Bakanın televizyonda konuşması oldu. Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok.
"40 senedir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ var" diyen Atalay, "Benim orada en iyi uzmanlarım var. Bu işi Türkiye'de en iyi TÜRK-İŞ biliyor. Burada TÜRK-İŞ rakam söyler, yakın bir ücreti imzalarız. Ben ayın 1'ine kadar asgari ücretle ilgili bir şey konuşmadım. 4 aydır siyasiler konuşuyordu asgari ücreti, isim vermeye gerek yok. Her yerde ifade ediyorum, 'asgari ücreti konuştuğumuz zaman ev kiralarına, marketlerine zam geliyor. Bunu konuşma zamanı Aralık ayı başıdır' dedim. Ayın 1'inde 'TÜRK-İŞ pazarlığı açlık sınırının üstünü konuşacağız' dedim. Gıda enflasyonu yüzde 138 oldu. Komisyonu tespit ettik. Ayın 1'inden sonra basın toplantısı yaptık. Dedim ki, 'Açlık sınırının üstünü konuşacağız'" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Bakan Bilgin, Habertürk canlı yayınında, asgari ücretlerle ilgili olarak, sendikalarla görüştüklerini, sendika başkanlarının taleplerini aldıklarını belirmişti.
Bilgin, "Sendikalar, '8 bin liranın üzerine çıkmayın' mı dediler?" sorusu üzerine "Rakamı söylemeyeyim ama '8 binin çok üzerine çıkmayın.' dediler" yanıtını vermişti.