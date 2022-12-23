https://sputniknews.com.tr/20221223/bakan-bilginden-asgari-ucret-aciklamasi-isci-sendikalari-8-bin-liranin-cok-uzerine-cikmayin-dedi-1064920887.html

Bakan Bilgin: İşçi sendikaları, '8 bin lira üstünde asgari ücret verirseniz zor duruma düşeriz' dedi

Bakan Bilgin: İşçi sendikaları, '8 bin lira üstünde asgari ücret verirseniz zor duruma düşeriz' dedi

Bakan Bilgin, katıldığı canlı yayında asgari ücret görüşmeleri sırasında işçi sendikaları başkanlarının kendisine, 'Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T20:53+0300

2022-12-23T20:53+0300

2022-12-23T21:07+0300

ekonomi

vedat bilgin

türk-iş

asgari ücret

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programına konuk oldu. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç ve gazeteci Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayan Bilgin, Asgari ücret belirleme çalışmalarında işçi sendikaları ile görüştüğünü söyledi Bilgin, "Sendikalarımızla tek tek görüştük. Sendika başkanlarının taleplerini aldım. Bana gelen en önemli şey; Türkiye'de sendikacılığın bir anlamda eleştirmesi gerektiğinden bahsedeceğim. 'Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız' dediler. 'Neden?' dedim, 'Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, toplu sözleşmeyi etkiler' dediler." ifadelerini kullandı.Vedat Bilgin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle: "Ergun Bey'in açıklamalarını takip ediyorum. TÜRK-İŞ'in değerlendirmesini dikkatle okudum. Sendikaların 'çok iyi oldu, çok mutluyuz' diyebilmelerini beklemek çok kolay diyebilir. Zaman zaman söyleyebilirler. TÜRK-İŞ daha önce açlık sınırını 7 bin 785 lira olarak açıklamıştı. Rahmetli Kemal Tahir'in 'yürür gezer yalanlar' tabiri var. Sendikaların bu tür şeyleri, onların kendi taleplerini güçlendirmek olarak kabul edilebilir ama gerçeklik algısını tahrip eder. Bilimsel olmayan tespitler üzerine yapılmış çalışma. Kendi yüzlerine de söyledim bunları, onun için rahatlıkla söylüyorum. Onlara 'yaptığınız bu açıklamaların sizi bağlaması lazım' diyorum. Yoksulluk sınırı 25 bin lira olarak belirlemişler. 'Sendika çalışanlarınızda kaç kişi var 25 bin bin lira?', bunu soruyorum kendilerine. Koca konfederasyonda bir kişi yok. Bu konfederasyonlara sendikalara yoksulluk sınırının altında ücretlerinizi belirlerken "sendikal kimliğinizle kendi pozisyonunuzu düşünüyor musunuz?" diye sormuyorum; şimdi sormuş oldum. Bu tabii çok ciddi sorun. Demek ki orada problem var. Onlar taleplerini güçlendirmek için böyle şeyler yapabiliyorlar. Ama kamuoyunun bunu böyle algılaması oldukça sorunlu oluyor. Kendi pozisyonlarını güçlendirmek için yaptıkları açıklamalar sorunu güçleştiriyor. Sadece TÜRK-İŞ'in değil birçok kurumun yaptığı bu tür çalışmaları bilimsel bulmuyorum. Bu gerçekliği tahrip ediyor."'8 bin liranin üzerinde verirseniz zor duruma düşeriz dediler''Türkiye'nin modeli ihracata dayalı bir ekonomidir'

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vedat bilgin, türk-iş, asgari ücret