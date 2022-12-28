https://sputniknews.com.tr/20221228/tarim-ve-orman-bakanligi-evcil-hayvanlarin-kimliklendirilmesine-iliskin-detaylari-acikladi-1065118283.html

Tarım ve Orman Bakanlığı evcil hayvanların kimliklendirilmesine ilişkin detayları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı evcil hayvanların kimliklendirilmesine ilişkin detayları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Aralık'ta sona erecek çip uygulamasıyla ilgili açıklama yayımladı. Buna göre evcil hayvanlarını terk eden kişilere yeni yıldan... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T04:17+0300

2022-12-28T04:17+0300

2022-12-28T04:17+0300

türkiye

çip

evcil hayvan

kimlik

çipli kimlik kartı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipli hayvanların dijital kimliklendirilmesine yönelik merak edilen konulara açıklık getirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ev hayvanı sahiplerinin, hayvanlarını, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" gereği 31 Aralık tarihine kadar kimliklendirmeleri ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyor. Ev hayvanı sahipleri, 0-6 aylık hayvanlarını takip eden süreçte de kimliklendirebilecekler.Yıl sonuna kadar kayıt işlemlerini yaptırmayanlara 3 bin 642 lira idari para cezası verilecek. Cezalar, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüklerince uygulanacak. 6 aylıktan büyük kedi, köpek ve gelincikler, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçiple kaydedilecek.Ev hayvanı sahiplerinin yıl sonuna kadar il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine "beyanname" ile müracaat etmeleri halinde mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek. Hayvan sahiplerince il/ilçe müdürlüklerinin yanı sıra serbest veteriner hekimlere de beyanname verilebilecek.Mikroçip takılmayan hayvanların tespiti, el terminalleriyle (mikroçip okuyucular) yapılacak. Mikroçip bulunmadığı tespit edilen ev hayvanları il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine bildirilecek. Müdürlüklerce idari para cezası uygulandıktan sonra hayvanlar mikroçiple kayıt altına alınacak.Mikroçip nasıl uygulanıyor?Kedi, köpek ve gelinciklere, içinde 15 karakterli kod numarası bulunan mikroçip hayvanın iki kürek kemiği arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına enjektör vasıtasıyla uygulanıyor.Deri altı uygulanan mikroçip, pasif radyo dalgalarıyla çalışıyor ve sürekli aktif olmuyor. Herhangi bir mikroçip okuyucu ile radyo dalgası gönderildiğinde radyo dalgasını yansıtarak çalışan mikroçipin hayvana herhangi bir zararı bulunmuyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aynı yöntemle kedi, köpek ve gelincikler kimliklendiriliyor.PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgilerinin yanı sıra aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de kaydedilebiliyor. Böylece, sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.Ev hayvanı sahibi 16 yaşından gün almış, 18 yaşını doldurmamış ise veli/vasisinin sorumluluğu gerekiyor. Ev hayvanı sahipleri, hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olacak ve onları terk edemeyecek.Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar ülke genelinde 647 bin 397 kedi, 457 bin 142 köpek ve 18 gelincik olmak üzere 1 milyon 101 bin 557 ev hayvanı kimliklendirildi. Sahipsiz, kaybolmuş veya sahibi ölmüş hayvanlara ilişkin süreçKanun gereği, sahipsiz hayvanlar yerel yönetimlerce kimliklendirilecek. Sokaktan sahiplenilmek istenilen hayvanlar, herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabilecek. Bu hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa, hayvan barınaklarına başvuru yapılarak "Sahiplendirme Belgesi" ile kimliklendirilmesi sağlanacak. Herhangi bir ceza uygulanmadan il/ilçe Tarım ve Orman müdürlükleri tarafından PETVET'e kaydedilebilecek.Öte yandan, sahipsiz hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılacak tedavilerinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.Ev hayvanlarının kaybolması halinde durumun 7 gün içinde il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor. PETVET'te hayvanlar kayıp olarak işaretlenerek sistemi kullanan bütün kullanıcılar tarafından görülmesi sağlanacak ve hayvan bulunduğunda sahibine ulaşılabilecek.Terk edilmiş ya da kaybolmuş ev hayvanının daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildirilecek ve hayvanını teslim alması için 72 saat süre tanınacak.Sokakta ev hayvanı bulan kişi en yakın il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine başvuracak, böylece hayvanın kime ait olduğunun tespiti yapılacak.Bulan kişi tarafından sahiplenilmek istenilmeyen terk edilmiş ev hayvanı, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.Evcil hayvanlarını terk eden kişilere ise yeni yıldan itibaren 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacak.Sahipli ev hayvanlarının ölümü 30 gün içinde il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine bildirilecek ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşürülmeleri sağlanacak.Sahibi değişen hayvanlar ve pasaport uygulamasıEv hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için hayvanın yeni sahibi "Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi" ile 60 gün içinde il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine başvuracak, veri tabanı ve pasaporta sahip değişikliği işlenecek.Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET'e kaydının yapılmış olması gerekecek. Ev hayvanlarının yurt içi nakillerinde pasaportlarının bulundurulması zorunlu tutulacak. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanacak. Pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 gün içinde il/ilçe Tarım ve Orman müdürlüğüne bildirimde bulunulacak. Bu durumda yeniden pasaport düzenlenebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221227/bakan-kirisci-mikrocip-uygulamasinda-surenin-uzatilip-uzatilmayacagina-iliskin-konustu-olabilir-1065087149.html

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