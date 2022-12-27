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https://sputniknews.com.tr/20221227/bakan-kirisci-mikrocip-uygulamasinda-surenin-uzatilip-uzatilmayacagina-iliskin-konustu-olabilir-1065087149.html
Bakan Kirişci, mikroçip uygulamasında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin konuştu: 'Olabilir'
Bakan Kirişci, mikroçip uygulamasında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin konuştu: 'Olabilir'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvanlara çip takılması uygulamasında bir sorunun olmadığını, kimliklendirme işleminin Bakanlığın il ve ilçe... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T12:07+0300
2022-12-27T12:12+0300
yaşam
vahit kirişci
çip
tarım ve orman bakanlığı
evcil hayvan
köpek
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Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin, sahipsiz hayvanlar ile evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması uygulamasına ilişkin sorularını yanıtladı."Mikroçip bulunmadığı" iddialarına ilişkin bir soru üzerine Kirişci, "Çip krizi yok, kimliklendirme işlemini il ve ilçe müdürlüklerimiz yapıyor" dedi.Bakan Kirişci, mikroçip uygulamasında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin de "Bakacağız, şu ana kadarki rakamlar ve genel gidişatına da bakarak onu değerlendireceğiz. 5 gün var, olabilir." diye konuştu.'Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda barınaklar yapılacak'Sahipsiz hayvanlar için yapılması planlanan barınakların sorulması üzerine Kirişci, çalışmanın devam ettiğini, İstanbul'da 39 ilçeye yazıyı gönderildiğini ve bu belediyelerin değerlendirme sonrası dönüş yapacağını söyledi.Kirişci, İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda barınakların yapılacağı yerlerinin hazır olduğu bilgisini vererek, istenildiği takdirde belediyeler ve Valilik koordinasyonunda bu yerlerin verilebileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221226/evcil-hayvan-sahiplerinin-cip-taktirma-sirasi-1065018388.html
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vahit kirişci, çip, tarım ve orman bakanlığı, evcil hayvan, köpek
vahit kirişci, çip, tarım ve orman bakanlığı, evcil hayvan, köpek

Bakan Kirişci, mikroçip uygulamasında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin konuştu: 'Olabilir'

12:07 27.12.2022 (güncellendi: 12:12 27.12.2022)
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - ERDOĞAN BUDAK-AW757874Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - ERDOĞAN BUDAK-AW757874
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvanlara çip takılması uygulamasında bir sorunun olmadığını, kimliklendirme işleminin Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerinde yapıldığını bildirdi.
Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin, sahipsiz hayvanlar ile evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması uygulamasına ilişkin sorularını yanıtladı.
"Mikroçip bulunmadığı" iddialarına ilişkin bir soru üzerine Kirişci, "Çip krizi yok, kimliklendirme işlemini il ve ilçe müdürlüklerimiz yapıyor" dedi.
Bakan Kirişci, mikroçip uygulamasında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin de "Bakacağız, şu ana kadarki rakamlar ve genel gidişatına da bakarak onu değerlendireceğiz. 5 gün var, olabilir." diye konuştu.

'Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda barınaklar yapılacak'

Sahipsiz hayvanlar için yapılması planlanan barınakların sorulması üzerine Kirişci, çalışmanın devam ettiğini, İstanbul'da 39 ilçeye yazıyı gönderildiğini ve bu belediyelerin değerlendirme sonrası dönüş yapacağını söyledi.
Kirişci, İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda barınakların yapılacağı yerlerinin hazır olduğu bilgisini vererek, istenildiği takdirde belediyeler ve Valilik koordinasyonunda bu yerlerin verilebileceğini kaydetti.
Evcil hayvan sahiplerinin 'çip taktırma’ sırası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
YAŞAM
Evcil hayvan sahiplerinin 'çip taktırma’ sırası
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