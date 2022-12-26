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https://sputniknews.com.tr/20221226/evcil-hayvan-sahiplerinin-cip-taktirma-sirasi-1065018388.html
Evcil hayvan sahiplerinin 'çip taktırma’ sırası
Evcil hayvan sahiplerinin 'çip taktırma’ sırası
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 1 Ocak'a kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T10:40+0300
2022-12-26T10:40+0300
yaşam
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kedi
köpek
çip
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Evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu 31 Aralık'ta dolarken il müdürlüklerinde de kuyruklar oluştu.'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022'de bitecek.Kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe tarım müdürlüklerine ya da yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek.Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun kapsamında 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.Uzun kuyruklar oluştuKedi ve köpeğine çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri, Antalya İl Tarım Müdürlüğü'nde uzun sıra oluşturdu.İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yoğunluk olduğunu belirterek Antalya'da 66 bin hayvana çip takıldığını dile getirdi. Karaca, "Hayvan sahipleri uygulamanın son günlerinde müdürlüklerimize yoğun olarak geliyor. Süre uzatılmayacak. Yılbaşına kadar başvuru yapılması halinde çip takımı sonrasında da devam edilecek. 31 Aralık'a kadar hayvan sahipleri mutlaka başvuru yapmalı" dedi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 'Kaju' adını verdiği kedisine çip taktırmak için bekleyen Can Yüksel, uygulamayla hayvanların sokağa bırakılmasının da engelleneceğini aktardı. Uzun süre sıra beklediğini de dile getirdi.Uygulama kapsamında Antalya'da 3 gelincik, 32 bin 108 köpek, 33 bin 892 kediye çip takılıp, kayıt altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221222/zorunlu-cip-uygulamasinda-beyanname-istisnasi--1064866786.html
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türkiye, kedi, köpek, çip, veteriner
türkiye, kedi, köpek, çip, veteriner

Evcil hayvan sahiplerinin 'çip taktırma’ sırası

10:40 26.12.2022
© DHAEvcil hayvan sahiplerinin 'çip taktırma’ sırası
Evcil hayvan sahiplerinin 'çip taktırma’ sırası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© DHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 1 Ocak'a kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak. Evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciğe çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri, il müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.
Evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu 31 Aralık'ta dolarken il müdürlüklerinde de kuyruklar oluştu.
'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022'de bitecek.
Kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe tarım müdürlüklerine ya da yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek.
Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun kapsamında 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

Uzun kuyruklar oluştu

Kedi ve köpeğine çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri, Antalya İl Tarım Müdürlüğü'nde uzun sıra oluşturdu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yoğunluk olduğunu belirterek Antalya'da 66 bin hayvana çip takıldığını dile getirdi. Karaca, "Hayvan sahipleri uygulamanın son günlerinde müdürlüklerimize yoğun olarak geliyor. Süre uzatılmayacak. Yılbaşına kadar başvuru yapılması halinde çip takımı sonrasında da devam edilecek. 31 Aralık'a kadar hayvan sahipleri mutlaka başvuru yapmalı" dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 'Kaju' adını verdiği kedisine çip taktırmak için bekleyen Can Yüksel, uygulamayla hayvanların sokağa bırakılmasının da engelleneceğini aktardı. Uzun süre sıra beklediğini de dile getirdi.

Uygulama kapsamında Antalya'da 3 gelincik, 32 bin 108 köpek, 33 bin 892 kediye çip takılıp, kayıt altına alındı.
evcil hayvan ile uçak seyahati - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2022
YAŞAM
Zorunlu çip uygulamasında 'beyanname' istisnası
22 Aralık, 12:08
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