https://sputniknews.com.tr/20221222/zorunlu-cip-uygulamasinda-beyanname-istisnasi--1064866786.html

Zorunlu çip uygulamasında 'beyanname' istisnası

Zorunlu çip uygulamasında 'beyanname' istisnası

Evcil hayvanı olan kişileri ilgilendiren çip taktırma işlemi için son tarih yaklaşıyor. Yasa gereği yıl sonuna kadar evcil hayvanına çip taktırmayan kişiler... 22.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-22T12:08+0300

2022-12-22T12:08+0300

2022-12-22T12:08+0300

yaşam

çip

veteriner

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Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralık'a sayılı günler kaldı.1 Ocak 2021'de başlayan uygulama kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 543 bin 846 kedi, 406 bin 951 köpek ve 16 gelincik olmak üzere toplam 950 bin 813 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.Bazı veterinerler ise mikroçip bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtiyor. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.Kayıt işlemlerinde yaşanan problemlere değinilen açıklamada "Güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahipleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerimize "Beyanname" ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecektir" denildi.Açıklamada ayrıca 6 aydan küçük hayvanların da 31 Aralık sonrası kimliklendirilerek kayıt altına alınabileceği belirtildi.31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi, köpek ve gelinciklerine çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun gereği para cezası uygulanacak.Para cezası 3 bin 642 lira olarak uygulanacak.Mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleri ile veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Hayvanların kayıt altına alınması ile olası olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.Çip taktırma işleminin ücreti ise değişkenlik gösteriyor. Özel veteriner kliniklerinde bu ücret 300 liradan başlıyor. Ancak bu işlemi yaptırmanın daha uygun bir yolu da var. Evcil hayvan sahipleri, ikametlerinin olduğu ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde bu işlemi yaptırabiliyor. İşlemin ücreti se 75 lira.Mikroçip uygulaması ile kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesi, sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvanların hem bulunabilmesi hem de sokağa bırakan veya kaçıranların tespit edilip, ceza uygulanabilmesi de amaçlanıyor.Bu kapsamda hayvanını sokağa terk edenler, sahibinin bilgilerinin de yer aldığı çip sayesinde bulunabilecek. Bu kişilere 2 bin 724 TL ceza uygulanacak. Yasaklı ırkları terk edenlere ise 13 bin 620 TL ceza kesilecek.

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çip, veteriner