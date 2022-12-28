https://sputniknews.com.tr/20221228/sberbank-yuan-cinsinden-mevduat-faiz-oranlarini-yukseltti-1065140894.html
Sberbank, yuan cinsinden mevduat faiz oranlarını yükseltti
Sberbank, yuan cinsinden mevduat faiz oranlarını yükseltti
Rusya’nın en büyük kamu bankası Sberbank, yuan cinsinden mevduat faiz oranlarını artırdığını duyurdu. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T18:59+0300
2022-12-28T18:59+0300
2022-12-28T18:59+0300
ekonomi
yuan
sberbank
faiz
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Sberbank’tan yapılan açıklamada, yuan cinsinden mevduat faiz oranlarının 0.36–0.85 puan artırıldığı belirtildi.Açıklamada, 28 Aralık’tan itibaren ‘Yeni Fırsatlar’ mevduat kapitalizasyonu göz önüne alınarak maksimum oranın yüzde 1.53'ten yüzde 2.38'e, yuan cinsinden mevduat oranının yıllık yüzde 1.07'den yüzde 1.43'e yükseltildiği kaydedildi.Yeni Fırsatlar depozitosunun koşullarının da iyileştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, müşterinin dolar cinsinden kullanabileceği minimum miktara ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığı, hesapta dolar veya ruble olup olmadığına ve hangi miktarda olduğuna bakılmaksızın, bunların yuana çevrilebileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221110/sberbank-yuan-cinsinden-tahvil-ihraci-yapmayi-planliyor-1063305428.html
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yuan, sberbank, faiz
Sberbank, yuan cinsinden mevduat faiz oranlarını yükseltti
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Rusya’nın en büyük kamu bankası Sberbank, yuan cinsinden mevduat faiz oranlarını artırdığını duyurdu.
Sberbank’tan yapılan açıklamada, yuan cinsinden mevduat faiz oranlarının 0.36–0.85 puan artırıldığı belirtildi.
Açıklamada, 28 Aralık’tan itibaren ‘Yeni Fırsatlar’ mevduat kapitalizasyonu göz önüne alınarak maksimum oranın yüzde 1.53'ten yüzde 2.38'e, yuan cinsinden mevduat oranının yıllık yüzde 1.07'den yüzde 1.43'e yükseltildiği kaydedildi.
Yeni Fırsatlar depozitosunun koşullarının da iyileştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, müşterinin dolar cinsinden kullanabileceği minimum miktara ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığı, hesapta dolar veya ruble olup olmadığına ve hangi miktarda olduğuna bakılmaksızın, bunların yuana çevrilebileceği belirtildi.