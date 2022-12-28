https://sputniknews.com.tr/20221228/sberbank-yuan-cinsinden-mevduat-faiz-oranlarini-yukseltti-1065140894.html

Sberbank, yuan cinsinden mevduat faiz oranlarını yükseltti

Sberbank, yuan cinsinden mevduat faiz oranlarını yükseltti

Rusya’nın en büyük kamu bankası Sberbank, yuan cinsinden mevduat faiz oranlarını artırdığını duyurdu. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T18:59+0300

2022-12-28T18:59+0300

2022-12-28T18:59+0300

ekonomi

yuan

sberbank

faiz

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Sberbank’tan yapılan açıklamada, yuan cinsinden mevduat faiz oranlarının 0.36–0.85 puan artırıldığı belirtildi.Açıklamada, 28 Aralık’tan itibaren ‘Yeni Fırsatlar’ mevduat kapitalizasyonu göz önüne alınarak maksimum oranın yüzde 1.53'ten yüzde 2.38'e, yuan cinsinden mevduat oranının yıllık yüzde 1.07'den yüzde 1.43'e yükseltildiği kaydedildi.Yeni Fırsatlar depozitosunun koşullarının da iyileştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, müşterinin dolar cinsinden kullanabileceği minimum miktara ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığı, hesapta dolar veya ruble olup olmadığına ve hangi miktarda olduğuna bakılmaksızın, bunların yuana çevrilebileceği belirtildi.

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yuan, sberbank, faiz