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https://sputniknews.com.tr/20221110/sberbank-yuan-cinsinden-tahvil-ihraci-yapmayi-planliyor-1063305428.html
Sberbank, yuan cinsinden tahvil ihracı yapmayı planlıyor
Sberbank, yuan cinsinden tahvil ihracı yapmayı planlıyor
Rusya’nın en büyük devlet bankası Sberbank, önümüzdeki aylarda yuan cinsinden tahvil ihracına başlamayı planladığını duyurdu 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T21:18+0300
2022-11-10T21:18+0300
ekonomi
sberbank
yuan
rusya
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Rusya Merkez Bankası'nın Moskova'da düzenlediği Finopolis forumunda konuşan Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, Sberbank’ın kendi tahvillerini yuan'a yatırmanın fizibilitesi üzerinde çalıştığını söyledi.Gazetecilere konuşan Vedyahin, yuan cinsinden tahvil yatırımının parametreleri, miktarı ve süresinin piyasa koşullarına göre belirleneceğini kaydetti.Yuan cinsinden kredinin banka için yeni bir araç olacağını belirten Vedyahin, Sberbank’ın kısa süre önce SberBusiness internet bankasında ruble/yuan döviz çiftinde çift para birimi mevduatı başlattığını anımsatarak,“Bu enstrüman için şimdiden ılımlı bir talep görüyoruz. Krediye ek olarak, müşterilerin yuan yatırımlarına ve riskten korunma araçlarına erişimi söz konusu. Müşteriler, yapısal mevduatlara ve takaslara serbest nakit yatırabiliyor” dedi.Şu anda Rusal ve Polyus adlı iki Rus şirketinin yuan tahvilleri Moskova Borsası'nda işlem görüyor.
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sberbank, yuan, rusya
sberbank, yuan, rusya

Sberbank, yuan cinsinden tahvil ihracı yapmayı planlıyor

21:18 10.11.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSberbank
Sberbank - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya’nın en büyük devlet bankası Sberbank, önümüzdeki aylarda yuan cinsinden tahvil ihracına başlamayı planladığını duyurdu
Rusya Merkez Bankası'nın Moskova'da düzenlediği Finopolis forumunda konuşan Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, Sberbank’ın kendi tahvillerini yuan'a yatırmanın fizibilitesi üzerinde çalıştığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Vedyahin, yuan cinsinden tahvil yatırımının parametreleri, miktarı ve süresinin piyasa koşullarına göre belirleneceğini kaydetti.
Yuan cinsinden kredinin banka için yeni bir araç olacağını belirten Vedyahin, Sberbank’ın kısa süre önce SberBusiness internet bankasında ruble/yuan döviz çiftinde çift para birimi mevduatı başlattığını anımsatarak,“Bu enstrüman için şimdiden ılımlı bir talep görüyoruz. Krediye ek olarak, müşterilerin yuan yatırımlarına ve riskten korunma araçlarına erişimi söz konusu. Müşteriler, yapısal mevduatlara ve takaslara serbest nakit yatırabiliyor” dedi.
Şu anda Rusal ve Polyus adlı iki Rus şirketinin yuan tahvilleri Moskova Borsası'nda işlem görüyor.
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