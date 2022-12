MHP Genel Başkanı Bahçeli: Edep fukaraları Türkiye'nin yükselişinden rahatsız

https://sputniknews.com.tr/20221228/mhp-genel-baskani-bahceli-edep-fukaralari-turkiyenin-yukselisinden-rahatsiz-1065147313.html

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Edep fukaraları Türkiye'nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, 2023'e dev umutlarla, dalga boyu yüksek heyecanlarla, her gün bir yenisine şahit olmaktan bahtiyarlık duyduğu müjdelerle girdiğini belirtti.Bahçeli, "Ayaklarımıza vurulan paslı zincirler kırılıyor, engeller anbean kaldırılıyor, toplumsal rahatlama ve milli huzur gittikçe kökleşiyor. 2023'te sevinci az, kaygısı çok, öveni az, söveni çok bir ülke olmaktan kurtulmakla birlikte gıptayla bakılan, hayranlıkla adından bahsettiren, kronik sorunları karamsar karşı duruşlara rağmen aşmayı başaran bir ülke tablosuna inşallah vasıl olacağız" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yaptığı açıklamayla, Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunun 3 bin 23 metre derinliğinde 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfedildiğinin öğrenildiğini belirten Bahçeli, bu gelişmeden sevinç duyduklarını vurguladı.Böylelikle Karadeniz'de keşfi yapılan toplam rezerv miktarının 710 milyar metreküpe ulaştığının netleştiğine dikkati çeken Bahçeli, şunları ifade etti:"Bu rezervin ekonomik değerinin 1 trilyon dolar olduğu ifade edilmiştir. Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de enerji alanında muazzam fetihler yapmaktadır. Dünyada pek çok ülke artan maliyetler kapsamında enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye bu alanda gücüne güç katmaktadır. Türkiye'miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir. Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır. Ülkemiz 7 uluslararası boru hattıyla ve 2 yer altı depolama tesisinin yanında keşfedilen doğalgaz miktarıyla enerjide mukayeseli ve müstesna bir üstünlük safhasına emin adımlarla ilerlemektedir. İstikbal Türkiye'nindir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türkiye mühür vuracaktır.Ancak yine kötümserler fitne silahlarını çekerek sipere yatmışlardır. Yine ülkesine ters bakan gafiller yalan çarkını döndürmeye başlamışlardır. Edep fukaraları Türkiye'nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir."'Husumet cephesini anlaşılan deliye çevirmiştir'Hürmet ve rahmetle yad ettikleri Yusuf Has Hacib'in, "Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik, edepsizin özü kapanmaz bir gedik" sözünü anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:'Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır'Bahçeli, Yusuf Has Hacib'in "Dilinden çıkarma yalan sözü, yalan söz ucuzlatır insanı" sözünü naklederek şu değerlendirmede bulundu:

