Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih Sondaj Gemimiz 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti
19:23 26.12.2022 (güncellendi: 20:31 26.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
© AA
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır" dedi. Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'ta başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Son Kabine toplantımızın ertesi günü Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi'ne katılmak için Avaza şehrine gittik. Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ortak iş birliği konularını ele aldığımız zirve gayet başarılı geçti. Türkmenistan'ın sahip olduğu doğalgaz potansiyelini ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına açacak projeleri de zirve gündemimizde yer almıştır.
Amacımız 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.
2023 sonunda yüzde 30'un altına indirmeyi hedefliyoruz.
Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak çalışmayı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak.
Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz.
Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.
Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz.
Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir. Ahlaksızlardır, ağır konuşuyorum namussuzlardır. Milletimin her bir ferdinden bu tür fırsatçılardan gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kaynaklara yönelterek hak ettikleri dersi vermelerini istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir https://t.co/6l7hxomHTt pic.twitter.com/sIOX3aE03F— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 26, 2022
Yetişkinlerin yüzde 25'ini halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine dahil edeceğiz. Okullarda ücretsiz yemek imkanından yararlanan öğrenci sayımızı 5 milyona çıkartacağız.
Suriye'de ülkemize yönelik tehditleri tamamen yok etmek için 30 kilometre derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak, yeni adımlar atacağız.
Terör örgütünün silahlı kapasitesi yanında güç ve destek aldığı tüm kaynaklarını tüm altyapısını imha edecek yeni bir mücadele safhasına geçeceğiz.
Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Çaycuma-1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7/24 esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 323 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti.
(Karadeniz gazı) Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi.
Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı.
(Karadeniz gazı) Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.
Sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizle değil enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız.
Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.
Nihai amacımız, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir.
Özel ve kamu günlük yurt içi petrol üretimimiz bugün itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl üretimimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz.
Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.
Gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz.