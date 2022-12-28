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Messi'nin Katar'da kaldığı oda müzeye dönüştürülecek
Messi'nin Katar'da kaldığı oda müzeye dönüştürülecek
2022 Dünya Kupası sona ererken Arjantin forveti Lionel Messi'nin kupa töreninde giydiği 'Bişt'e milyonluk talip çıkmasından ardından bu sefer de kaldığı odanın... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T14:51+0300
2022-12-28T14:51+0300
spor
arjantin
lionel messi
2022 dünya kupası
müze
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Kariyerinde 7 kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksiği de Dünya Kupası'nı kazanarak doldurdu.The Mirror'ın haberine göre, Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin kaldığı odanın müzeye dönüştürüleceğini karar verildi.Messi'nin hayranları, yıldız oyuncunun maç için hazırlandığı yeri yakından görebilecek.Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı, Fransa'yı yenerek turnuvada 36 yıl sonra zafere ulaşmıştı. Tangocular, ülkesine büyük mutluluk yaşatırken, Arjantin'de izdihama sebep olan kutlamalar dünya çapınca ses getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221223/fransa-arjantini-fifaya-sikayet-edecek-1064901132.html
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arjantin, lionel messi, 2022 dünya kupası, müze
arjantin, lionel messi, 2022 dünya kupası, müze

Messi'nin Katar'da kaldığı oda müzeye dönüştürülecek

14:51 28.12.2022
© AFP 2022Lionel Messi
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022
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2022 Dünya Kupası sona ererken Arjantin forveti Lionel Messi'nin kupa töreninde giydiği 'Bişt'e milyonluk talip çıkmasından ardından bu sefer de kaldığı odanın müzeye dönüştürülmesine karar verildi.
Kariyerinde 7 kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksiği de Dünya Kupası'nı kazanarak doldurdu.
The Mirror'ın haberine göre, Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin kaldığı odanın müzeye dönüştürüleceğini karar verildi.
Messi'nin hayranları, yıldız oyuncunun maç için hazırlandığı yeri yakından görebilecek.
Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı, Fransa'yı yenerek turnuvada 36 yıl sonra zafere ulaşmıştı. Tangocular, ülkesine büyük mutluluk yaşatırken, Arjantin'de izdihama sebep olan kutlamalar dünya çapınca ses getirmişti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani'nin giydirdiği bişt denilen cübbeyle Dünya Kupa'sını kaldıran Lionel Messi'nin etrafında zafer kutlaması yapan Arjantin milli takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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