https://sputniknews.com.tr/20221228/messinin-katarda-kaldigi-oda-muzeye-donusturulecek-1065133799.html

Messi'nin Katar'da kaldığı oda müzeye dönüştürülecek

Messi'nin Katar'da kaldığı oda müzeye dönüştürülecek

2022 Dünya Kupası sona ererken Arjantin forveti Lionel Messi'nin kupa töreninde giydiği 'Bişt'e milyonluk talip çıkmasından ardından bu sefer de kaldığı odanın... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T14:51+0300

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2022-12-28T14:51+0300

spor

arjantin

lionel messi

2022 dünya kupası

müze

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Kariyerinde 7 kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksiği de Dünya Kupası'nı kazanarak doldurdu.The Mirror'ın haberine göre, Dünya Kupası'nda Lionel Messi'nin kaldığı odanın müzeye dönüştürüleceğini karar verildi.Messi'nin hayranları, yıldız oyuncunun maç için hazırlandığı yeri yakından görebilecek.Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı, Fransa'yı yenerek turnuvada 36 yıl sonra zafere ulaşmıştı. Tangocular, ülkesine büyük mutluluk yaşatırken, Arjantin'de izdihama sebep olan kutlamalar dünya çapınca ses getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221223/fransa-arjantini-fifaya-sikayet-edecek-1064901132.html

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arjantin, lionel messi, 2022 dünya kupası, müze