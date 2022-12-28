https://sputniknews.com.tr/20221228/lavrov-abd-ukraynaya-patriot-uzmanlarini-gondermeyeceklerini-bildirdi-1065145415.html
Lavrov: ABD, Ukrayna’ya Patriot uzmanlarını göndermeyeceklerini bildirdi
Lavrov: ABD, Ukrayna’ya Patriot uzmanlarını göndermeyeceklerini bildirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin diplomatik kanallar aracılığıyla, Ukrayna’ya sağlayacakları Patriot hava savunma sistemleri ile birlikte... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T21:24+0300
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Lavrov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “ABD’lilere, büyükelçiliğimizin halen sahip olduğu kanallar aracılığıyla, Patriot bataryasını sağlama kararının, kullanmanın zorluğu göz önüne alındığında, Amerikalı uzmanların da orada olacağı anlamına gelip gelmediğini sorduk. Bize uzun uzadıya bunun planlanmadığı, Amerikalıların doğrudan Rusya’ya karşı savaşmak istemediği ve bunu yapmayacağı anlatıldı” ifadesini kullandı.Lavrov’un sözlerine göre, ABD temsilcileri, Patriot sistemlerinin Ukrayna askeri personeli bu teknolojiye hakim olana kadar birkaç ay içinde kademeli olarak faaliyete geçeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221226/ukrayna-disisleri-abd-6-aydan-kisa-surede-patriot-fuze-bataryalarini-ukraynaya-konuslandiracak-1065072401.html
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ukrayna, ukrayna krizi, patriot, uzman
Lavrov: ABD, Ukrayna’ya Patriot uzmanlarını göndermeyeceklerini bildirdi
21:24 28.12.2022 (güncellendi: 21:25 28.12.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin diplomatik kanallar aracılığıyla, Ukrayna’ya sağlayacakları Patriot hava savunma sistemleri ile birlikte uzmanlarını göndermeyi planlamadıklarını bildirdiğini belirtti.
Lavrov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “ABD’lilere, büyükelçiliğimizin halen sahip olduğu kanallar aracılığıyla, Patriot bataryasını sağlama kararının, kullanmanın zorluğu göz önüne alındığında, Amerikalı uzmanların da orada olacağı anlamına gelip gelmediğini sorduk. Bize uzun uzadıya bunun planlanmadığı, Amerikalıların doğrudan Rusya’ya karşı savaşmak istemediği ve bunu yapmayacağı anlatıldı” ifadesini kullandı.
Lavrov’un sözlerine göre, ABD temsilcileri, Patriot sistemlerinin Ukrayna askeri personeli bu teknolojiye hakim olana kadar birkaç ay içinde kademeli olarak faaliyete geçeceğini söyledi.