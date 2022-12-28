https://sputniknews.com.tr/20221228/lavrov-abd-ukraynaya-patriot-uzmanlarini-gondermeyeceklerini-bildirdi-1065145415.html

Lavrov: ABD, Ukrayna’ya Patriot uzmanlarını göndermeyeceklerini bildirdi

Lavrov: ABD, Ukrayna’ya Patriot uzmanlarını göndermeyeceklerini bildirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin diplomatik kanallar aracılığıyla, Ukrayna’ya sağlayacakları Patriot hava savunma sistemleri ile birlikte... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T21:24+0300

2022-12-28T21:24+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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uzman

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Lavrov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “ABD’lilere, büyükelçiliğimizin halen sahip olduğu kanallar aracılığıyla, Patriot bataryasını sağlama kararının, kullanmanın zorluğu göz önüne alındığında, Amerikalı uzmanların da orada olacağı anlamına gelip gelmediğini sorduk. Bize uzun uzadıya bunun planlanmadığı, Amerikalıların doğrudan Rusya’ya karşı savaşmak istemediği ve bunu yapmayacağı anlatıldı” ifadesini kullandı.Lavrov’un sözlerine göre, ABD temsilcileri, Patriot sistemlerinin Ukrayna askeri personeli bu teknolojiye hakim olana kadar birkaç ay içinde kademeli olarak faaliyete geçeceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221226/ukrayna-disisleri-abd-6-aydan-kisa-surede-patriot-fuze-bataryalarini-ukraynaya-konuslandiracak-1065072401.html

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