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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221228/lavrov-abd-ukraynaya-patriot-uzmanlarini-gondermeyeceklerini-bildirdi-1065145415.html
Lavrov: ABD, Ukrayna’ya Patriot uzmanlarını göndermeyeceklerini bildirdi
Lavrov: ABD, Ukrayna’ya Patriot uzmanlarını göndermeyeceklerini bildirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin diplomatik kanallar aracılığıyla, Ukrayna’ya sağlayacakları Patriot hava savunma sistemleri ile birlikte... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T21:24+0300
2022-12-28T21:25+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
patriot
uzman
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Lavrov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “ABD’lilere, büyükelçiliğimizin halen sahip olduğu kanallar aracılığıyla, Patriot bataryasını sağlama kararının, kullanmanın zorluğu göz önüne alındığında, Amerikalı uzmanların da orada olacağı anlamına gelip gelmediğini sorduk. Bize uzun uzadıya bunun planlanmadığı, Amerikalıların doğrudan Rusya’ya karşı savaşmak istemediği ve bunu yapmayacağı anlatıldı” ifadesini kullandı.Lavrov’un sözlerine göre, ABD temsilcileri, Patriot sistemlerinin Ukrayna askeri personeli bu teknolojiye hakim olana kadar birkaç ay içinde kademeli olarak faaliyete geçeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221226/ukrayna-disisleri-abd-6-aydan-kisa-surede-patriot-fuze-bataryalarini-ukraynaya-konuslandiracak-1065072401.html
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ukrayna, ukrayna krizi, patriot, uzman
ukrayna, ukrayna krizi, patriot, uzman

Lavrov: ABD, Ukrayna’ya Patriot uzmanlarını göndermeyeceklerini bildirdi

21:24 28.12.2022 (güncellendi: 21:25 28.12.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin diplomatik kanallar aracılığıyla, Ukrayna’ya sağlayacakları Patriot hava savunma sistemleri ile birlikte uzmanlarını göndermeyi planlamadıklarını bildirdiğini belirtti.
Lavrov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “ABD’lilere, büyükelçiliğimizin halen sahip olduğu kanallar aracılığıyla, Patriot bataryasını sağlama kararının, kullanmanın zorluğu göz önüne alındığında, Amerikalı uzmanların da orada olacağı anlamına gelip gelmediğini sorduk. Bize uzun uzadıya bunun planlanmadığı, Amerikalıların doğrudan Rusya’ya karşı savaşmak istemediği ve bunu yapmayacağı anlatıldı” ifadesini kullandı.
Lavrov’un sözlerine göre, ABD temsilcileri, Patriot sistemlerinin Ukrayna askeri personeli bu teknolojiye hakim olana kadar birkaç ay içinde kademeli olarak faaliyete geçeceğini söyledi.
Antony Blinken ve Dmytry Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna Dışişleri: ABD, 6 aydan kısa sürede Patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandıracak
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