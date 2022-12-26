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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221226/ukrayna-disisleri-abd-6-aydan-kisa-surede-patriot-fuze-bataryalarini-ukraynaya-konuslandiracak-1065072401.html
Ukrayna Dışişleri: ABD, 6 aydan kısa sürede Patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandıracak
Ukrayna Dışişleri: ABD, 6 aydan kısa sürede Patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandıracak
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, ABD'nin 6 aydan kısa bir sürede patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T23:34+0300
2022-12-26T23:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
rusya
abd
patriot
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Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyareti ve Ukrayna krizine dair Associated Press'e konuştu.Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyarete işaret eden Kuleba, ABD'nin 6 aydan kısa bir sürede Patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti.Savaşların diplomatik yöntemlerle sona erdiğini belirten Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in moderatörlüğünde şubat ayında "barış zirvesi" düzenlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.Kuleba, Rusya'nın zirveye katılması için öncelikle 'savaş suçlarından uluslararası bir mahkemede hesap vermesi gerektiğini' iddia etti.Kuleba, 2023'te savaşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına ve bu süreçte diplomasinin önemli bir rol oynayacağına dikkati çekti.
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, abd, patriot
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, abd, patriot

Ukrayna Dışişleri: ABD, 6 aydan kısa sürede Patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandıracak

23:34 26.12.2022
© AFP 2022 / CINDY LIUAntony Blinken ve Dmytry Kuleba
Antony Blinken ve Dmytry Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / CINDY LIU
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, ABD'nin 6 aydan kısa bir sürede patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti.
Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyareti ve Ukrayna krizine dair Associated Press'e konuştu.
Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyarete işaret eden Kuleba, ABD'nin 6 aydan kısa bir sürede Patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti.

Savaşların diplomatik yöntemlerle sona erdiğini belirten Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in moderatörlüğünde şubat ayında "barış zirvesi" düzenlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Kuleba, Rusya'nın zirveye katılması için öncelikle 'savaş suçlarından uluslararası bir mahkemede hesap vermesi gerektiğini' iddia etti.
Kuleba, 2023'te savaşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına ve bu süreçte diplomasinin önemli bir rol oynayacağına dikkati çekti.
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