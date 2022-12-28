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Kuveyt'te dolu, Suudi Arabistan'da kar yağdı
Kuveyt'te dolu, Suudi Arabistan'da kar yağdı
Körfez ülkelerinden Kuveyt'te dolu, Suudi Arabistan'da ise kar yağdı. Kuveyt'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T05:22+0300
2022-12-28T05:22+0300
dünya
arap
suudi arabistan
kuveyt
sağanak
sağanak yağış
kar
dolu
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Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede etkili olan olumsuz hava koşullarıyla ilgili bilgi verildi.Sağanak sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, etkisini sürdüren yağışta meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi ve acil durumlara karşı ilgili birimlerin telefon numaraları paylaşıldı.Kuveyt Meteoroloji Kurumu da ülkede fırtınayla birlikte etkili olan sağanakta metrekareye 55 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.Kuveyt yerel basınındaki haberlerde ise ülkenin güney kesimi ve birkaç bölgesinde şiddetli yağmurun ardından "dolu fırtınası"nın etkili olduğu belirtildi ve konuyla ilgili görsellere yer verildi.'Suudi Arabistan'da kar sevinci'Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde ise ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinin gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisinde kaldığı aktarıldı.Soğuk hava dalgasının ardından Levz Dağları bölgesinin "beyaza büründüğü" ifade edilen haberde, ülkenin birçok yerinden insanların "kar sevincini" yaşamak için buraya seyahat ettiği kaydedildi.Suudi Arabistan'ın kuzey komşusu Ürdün'de de pazartesi günü şiddetli yağış sonucu bazı yerlerde heyelan meydana gelmiş ve kimi bölgelerde yollar kapanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221227/petra-antik-kentini-sel-basti-turistler-tahliye-edildi-1065074842.html
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arap, suudi arabistan, kuveyt, sağanak, sağanak yağış, kar, dolu
arap, suudi arabistan, kuveyt, sağanak, sağanak yağış, kar, dolu

Kuveyt'te dolu, Suudi Arabistan'da kar yağdı

05:22 28.12.2022
© AADaha önce hiç kar yağmayan Kuveyt’e bugün ülkenin bazı bölgelerinde kar yağdığı bildirildi. Ülkede ısının düştüğü ve yağan karın ‘az miktarda tuttuğu’ belirtildi. Shu'aiba ve Mina Abd Allah bölgelerindeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Daha önce hiç kar yağmayan Kuveyt’e bugün ülkenin bazı bölgelerinde kar yağdığı bildirildi. Ülkede ısının düştüğü ve yağan karın ‘az miktarda tuttuğu’ belirtildi. Shu'aiba ve Mina Abd Allah bölgelerindeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AA
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Körfez ülkelerinden Kuveyt'te dolu, Suudi Arabistan'da ise kar yağdı. Kuveyt'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı
Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede etkili olan olumsuz hava koşullarıyla ilgili bilgi verildi.
Sağanak sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, etkisini sürdüren yağışta meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi ve acil durumlara karşı ilgili birimlerin telefon numaraları paylaşıldı.
Kuveyt Meteoroloji Kurumu da ülkede fırtınayla birlikte etkili olan sağanakta metrekareye 55 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.
Kuveyt yerel basınındaki haberlerde ise ülkenin güney kesimi ve birkaç bölgesinde şiddetli yağmurun ardından "dolu fırtınası"nın etkili olduğu belirtildi ve konuyla ilgili görsellere yer verildi.
© AADaha önce hiç kar yağmayan Kuveyt’e bugün ülkenin bazı bölgelerinde kar yağdığı bildirildi. Ülkede ısının düştüğü ve yağan karın ‘az miktarda tuttuğu’ belirtildi. Shu'aiba ve Mina Abd Allah bölgelerindeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Daha önce hiç kar yağmayan Kuveyt’e bugün ülkenin bazı bölgelerinde kar yağdığı bildirildi. Ülkede ısının düştüğü ve yağan karın ‘az miktarda tuttuğu’ belirtildi. Shu'aiba ve Mina Abd Allah bölgelerindeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. - Sputnik Türkiye
1/2
© AA
Daha önce hiç kar yağmayan Kuveyt’e bugün ülkenin bazı bölgelerinde kar yağdığı bildirildi. Ülkede ısının düştüğü ve yağan karın ‘az miktarda tuttuğu’ belirtildi. Shu'aiba ve Mina Abd Allah bölgelerindeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
© AADaha önce hiç kar yağmayan Kuveyt’e bugün ülkenin bazı bölgelerinde kar yağdığı bildirildi. Ülkede ısının düştüğü ve yağan karın ‘az miktarda tuttuğu’ belirtildi. Shu'aiba ve Mina Abd Allah bölgelerindeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Daha önce hiç kar yağmayan Kuveyt’e bugün ülkenin bazı bölgelerinde kar yağdığı bildirildi. Ülkede ısının düştüğü ve yağan karın ‘az miktarda tuttuğu’ belirtildi. Shu'aiba ve Mina Abd Allah bölgelerindeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. - Sputnik Türkiye
2/2
© AA
Daha önce hiç kar yağmayan Kuveyt’e bugün ülkenin bazı bölgelerinde kar yağdığı bildirildi. Ülkede ısının düştüğü ve yağan karın ‘az miktarda tuttuğu’ belirtildi. Shu'aiba ve Mina Abd Allah bölgelerindeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
1/2
© AA
Daha önce hiç kar yağmayan Kuveyt’e bugün ülkenin bazı bölgelerinde kar yağdığı bildirildi. Ülkede ısının düştüğü ve yağan karın ‘az miktarda tuttuğu’ belirtildi. Shu'aiba ve Mina Abd Allah bölgelerindeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
2/2
© AA
Daha önce hiç kar yağmayan Kuveyt’e bugün ülkenin bazı bölgelerinde kar yağdığı bildirildi. Ülkede ısının düştüğü ve yağan karın ‘az miktarda tuttuğu’ belirtildi. Shu'aiba ve Mina Abd Allah bölgelerindeki vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

'Suudi Arabistan'da kar sevinci'

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde ise ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinin gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisinde kaldığı aktarıldı.
Soğuk hava dalgasının ardından Levz Dağları bölgesinin "beyaza büründüğü" ifade edilen haberde, ülkenin birçok yerinden insanların "kar sevincini" yaşamak için buraya seyahat ettiği kaydedildi.
Suudi Arabistan'ın kuzey komşusu Ürdün'de de pazartesi günü şiddetli yağış sonucu bazı yerlerde heyelan meydana gelmiş ve kimi bölgelerde yollar kapanmıştı.
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