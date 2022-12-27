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https://sputniknews.com.tr/20221227/petra-antik-kentini-sel-basti-turistler-tahliye-edildi-1065074842.html
Petra Antik Kenti'ni sel bastı: Turistler tahliye edildi
Petra Antik Kenti'ni sel bastı: Turistler tahliye edildi
Ürdün’de etkili olan şiddetli yağışlar Petra Antik Kenti'nde sele neden oldu. Bölgede bulunan turistler hızla tahliye edildi. 27.12.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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Ürdün’ün güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar Petra antik kentinde sele neden oldu. Kentte bulunan çok sayıda turist tahliye edildi. Petra Kalkınma ve Turizm Bölgesi Otoritesi, antik kenti ziyarete kapattığını bildirdi.Şiddetli yağışlar nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ise, Lut Gölü ile Akabe şehir arasındaki yolu güvenlik gerekçesiyle geçici süre kapatma kararı aldı. Maan kentinde sel nedeniyle bir otobüsün devrilmesi sonucu ise 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
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petra, ürdün, sel
petra, ürdün, sel

Petra Antik Kenti'ni sel bastı: Turistler tahliye edildi

00:33 27.12.2022 (güncellendi: 01:02 27.12.2022)
© Sputnik / Alexander Melnikov / Multimedya arşivine gidinÜrdün'ün kayıp şehri: Petra
Ürdün'ün kayıp şehri: Petra - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© Sputnik / Alexander Melnikov
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Ürdün’de etkili olan şiddetli yağışlar Petra Antik Kenti'nde sele neden oldu. Bölgede bulunan turistler hızla tahliye edildi.
Ürdün’ün güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar Petra antik kentinde sele neden oldu. Kentte bulunan çok sayıda turist tahliye edildi. Petra Kalkınma ve Turizm Bölgesi Otoritesi, antik kenti ziyarete kapattığını bildirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ise, Lut Gölü ile Akabe şehir arasındaki yolu güvenlik gerekçesiyle geçici süre kapatma kararı aldı. Maan kentinde sel nedeniyle bir otobüsün devrilmesi sonucu ise 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
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