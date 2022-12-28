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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT paylaşımı: Hayırlı uğurlu olsun
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT paylaşımı: Hayırlı uğurlu olsun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklama... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T21:52+0300
2022-12-28T21:54+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
eyt
recep tayyip erdoğan
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyi açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı.18 Temmuz'daki "EYT... Loading (Yükleniyor)" paylaşımını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221228/cumhurbaskani-erdogan-eyt-duzenlemesini-acikliyor-1065140996.html
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kemal kılıçdaroğlu, eyt, recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu, eyt, recep tayyip erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT paylaşımı: Hayırlı uğurlu olsun

21:52 28.12.2022 (güncellendi: 21:54 28.12.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklama sonrasında sosyal medya hesabından, "Hayırlı uğurlu olsun" mesajını paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyi açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı.
18 Temmuz'daki "EYT... Loading (Yükleniyor)" paylaşımını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladı: 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşuyor
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