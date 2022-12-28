https://sputniknews.com.tr/20221228/kemal-kilicdaroglundan-eyt-aciklamasi-hayirli-ugurlu-olsun-1065146097.html
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT paylaşımı: Hayırlı uğurlu olsun
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT paylaşımı: Hayırlı uğurlu olsun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklama... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T21:52+0300
2022-12-28T21:52+0300
2022-12-28T21:54+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
eyt
recep tayyip erdoğan
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyi açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı.18 Temmuz'daki "EYT... Loading (Yükleniyor)" paylaşımını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221228/cumhurbaskani-erdogan-eyt-duzenlemesini-acikliyor-1065140996.html
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kemal kılıçdaroğlu, eyt, recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu, eyt, recep tayyip erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT paylaşımı: Hayırlı uğurlu olsun
21:52 28.12.2022 (güncellendi: 21:54 28.12.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklama sonrasında sosyal medya hesabından, "Hayırlı uğurlu olsun" mesajını paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyi açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı.
18 Temmuz'daki "EYT... Loading (Yükleniyor)" paylaşımını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.