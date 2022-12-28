İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Ongun'a: Şehitliği istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz
© AAİçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanlığı binasında düzenlenen "Uluslararası Koruma ve Karma Göç Alanında Jandarma Genel Komutanlığının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış toplantısına katılarak konuşma yaptı.
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İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Murat Ongun’un “Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir." sözlerine tepki gösterdi. Ersoy, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz." dedi.
İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un “Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin.” açıklamasına tepki gösterdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, “Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016’da Diyarbakır’da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç’ın 2014’te PKK’nın kırsal kadrosuna katılırken,2017’de PKK’nın şehir yapılanması YPS’de yakalanan kardeşidir. 2018’de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir.O haktan kardeşi faydalanmıştır.Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız.Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın.” ifadelerini kullandı.
Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz.— Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) December 28, 2022
Muharrem Kılıç; 2016’da Diyarbakır’da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç’ın 2014’te PKK’nın kırsal kadrosuna katılırken,2017’de PKK’nın şehir yapılanması YPS’de yakalanan kardeşidir. https://t.co/EAVeHB8fF8