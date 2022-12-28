https://sputniknews.com.tr/20221228/icisleri-bakan-yardimcisi-ersoydan-onguna-sehitligi-istismar-edecek-kadar-onursuz-davraniyorsunuz-1065147243.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Ongun'a: Şehitliği istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Ongun'a: Şehitliği istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz

İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Murat Ongun’un “Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T22:51+0300

2022-12-28T22:51+0300

2022-12-28T22:51+0300

politika

içişleri bakanlığı

murat ongun

ibb

şehit

terör

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İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un “Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin.” açıklamasına tepki gösterdi.İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, “Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016’da Diyarbakır’da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç’ın 2014’te PKK’nın kırsal kadrosuna katılırken,2017’de PKK’nın şehir yapılanması YPS’de yakalanan kardeşidir. 2018’de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir.O haktan kardeşi faydalanmıştır.Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız.Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın.” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221228/murat-ongun-soylunun-pkknin-dag-kadrosunda-dedigi-itfaiyeci-sehit-kardesi-cikti-1065141220.html

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içişleri bakanlığı, murat ongun, ibb, şehit, terör