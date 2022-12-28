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https://sputniknews.com.tr/20221228/icisleri-bakan-yardimcisi-ersoydan-onguna-sehitligi-istismar-edecek-kadar-onursuz-davraniyorsunuz-1065147243.html
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Ongun'a: Şehitliği istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Ongun'a: Şehitliği istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz
İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Murat Ongun’un “Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T22:51+0300
2022-12-28T22:51+0300
politika
içişleri bakanlığı
murat ongun
ibb
şehit
terör
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İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un “Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin.” açıklamasına tepki gösterdi.İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, “Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016’da Diyarbakır’da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç’ın 2014’te PKK’nın kırsal kadrosuna katılırken,2017’de PKK’nın şehir yapılanması YPS’de yakalanan kardeşidir. 2018’de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir.O haktan kardeşi faydalanmıştır.Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız.Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın.” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221228/murat-ongun-soylunun-pkknin-dag-kadrosunda-dedigi-itfaiyeci-sehit-kardesi-cikti-1065141220.html
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içişleri bakanlığı, murat ongun, ibb, şehit, terör
içişleri bakanlığı, murat ongun, ibb, şehit, terör

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Ongun'a: Şehitliği istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz

22:51 28.12.2022
© AAİçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanlığı binasında düzenlenen "Uluslararası Koruma ve Karma Göç Alanında Jandarma Genel Komutanlığının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış toplantısına katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanlığı binasında düzenlenen Uluslararası Koruma ve Karma Göç Alanında Jandarma Genel Komutanlığının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin açılış toplantısına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Murat Ongun’un “Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir." sözlerine tepki gösterdi. Ersoy, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz." dedi.
İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un “Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin.” açıklamasına tepki gösterdi.
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
POLİTİKA
Murat Ongun: Soylu'nun 'PKK’nın dağ kadrosunda' dediği itfaiyeci, şehit kardeşidir
19:13
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, “Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016’da Diyarbakır’da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç’ın 2014’te PKK’nın kırsal kadrosuna katılırken,2017’de PKK’nın şehir yapılanması YPS’de yakalanan kardeşidir. 2018’de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir.O haktan kardeşi faydalanmıştır.Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız.Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın.” ifadelerini kullandı.
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