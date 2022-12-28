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Murat Ongun: Soylu'nun 'PKK’nın dağ kadrosunda' dediği itfaiyeci, şehit kardeşidir
Murat Ongun: Soylu'nun 'PKK’nın dağ kadrosunda' dediği itfaiyeci, şehit kardeşidir
Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması hakkında "PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T19:13+0300
2022-12-28T19:17+0300
politika
murat ongun
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün (28 Aralık) yaptığı basın toplantısında İBB'de çalıştığını iddia eden terör iltisaklı isimleri paylaştı. Muharrem Kılıç'ın da ismini listede sayan Bakan Soylu'ya Murat Ongun'dan sosyal medya hesabından cevap geldi.Ongun, Bakan Soylu'nun "PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç'ın şehit kardeşi olduğunu açıkladı.'Şehit Gazi Birlik-Sen Üye Kimlik Kartı' paylaşan Ongun, şunları yazdı:"Süleyman Soylu’nun 'PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci' dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin."İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB ve çeşitli belediyelere yönelik yürütülen "terör" soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, İBB’de çalışan ve terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen isimleri açıklamıştı.Soylu, "Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış. Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim dağdakiler. Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı" ifadelerini kullandı.
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murat ongun, süleyman soylu, şehit aileleri, şehit
murat ongun, süleyman soylu, şehit aileleri, şehit

Murat Ongun: Soylu'nun 'PKK’nın dağ kadrosunda' dediği itfaiyeci, şehit kardeşidir

19:13 28.12.2022 (güncellendi: 19:17 28.12.2022)
© Fotoğraf : DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© Fotoğraf : DHA
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Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması hakkında "PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç'ın 'Şehit Gazi Birlik-Sen Üye Kimlik Kartı'nı paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün (28 Aralık) yaptığı basın toplantısında İBB'de çalıştığını iddia eden terör iltisaklı isimleri paylaştı. Muharrem Kılıç'ın da ismini listede sayan Bakan Soylu'ya Murat Ongun'dan sosyal medya hesabından cevap geldi.
Ongun, Bakan Soylu'nun "PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç'ın şehit kardeşi olduğunu açıkladı.
'Şehit Gazi Birlik-Sen Üye Kimlik Kartı' paylaşan Ongun, şunları yazdı:

"Süleyman Soylu’nun 'PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci' dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB ve çeşitli belediyelere yönelik yürütülen "terör" soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu, İBB’de çalışan ve terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen isimleri açıklamıştı.
Soylu, "Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış. Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim dağdakiler. Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı" ifadelerini kullandı.
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