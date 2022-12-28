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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221228/estonya-basbakani-kallastan-ukraynali-siginmacilara-estoncayi-ogrenme-cagrisi-1065144328.html
Estonya Başbakanı Kallas’tan Ukraynalı sığınmacılara Estoncayı öğrenme çağrısı
Estonya Başbakanı Kallas’tan Ukraynalı sığınmacılara Estoncayı öğrenme çağrısı
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukraynalı sığınmacıların Estonca kurslarından geçmesi gerektiğini belirtti. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T20:50+0300
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ukrayna krizi
kaja kallas
estonya
göçmen
sığınma
sığınmacı
ukrayna
ukrayna krizi
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ERR gazetesine konuşan Kallas, “Gelen Ukraynalılar minimum düzeyde Estonca konuşabilmeli, dil kurslarını geçmeli” ifadesini kullandı.Kallas, “Ukraynalı sığınmacıların Estonca kurslarını geçmesi Estonya için önemli. Ülkemizde, Estonca konuşmayan yeni bir topluluğun ortaya çıkmasını istemiyoruz” dedi.Daha önce Estonya Başbakanı, Ukrayna’dan yeni sığınmacı dalgasını kabul edemeyeceklerini açıklamıştı. Kallas, ülkede sığınmacılar için konut ve iş kalmadığını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221211/financial-times-avrupa-ukraynali-siginmacilardan-bikti---1064443003.html
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kaja kallas, estonya, göçmen, sığınma, sığınmacı, ukrayna, ukrayna krizi
kaja kallas, estonya, göçmen, sığınma, sığınmacı, ukrayna, ukrayna krizi

Estonya Başbakanı Kallas’tan Ukraynalı sığınmacılara Estoncayı öğrenme çağrısı

20:50 28.12.2022 (güncellendi: 20:51 28.12.2022)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinEstonya Başbakanı Kaja Kallas
Estonya Başbakanı Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Стрингер
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Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukraynalı sığınmacıların Estonca kurslarından geçmesi gerektiğini belirtti.
ERR gazetesine konuşan Kallas, “Gelen Ukraynalılar minimum düzeyde Estonca konuşabilmeli, dil kurslarını geçmeli” ifadesini kullandı.
Kallas, “Ukraynalı sığınmacıların Estonca kurslarını geçmesi Estonya için önemli. Ülkemizde, Estonca konuşmayan yeni bir topluluğun ortaya çıkmasını istemiyoruz” dedi.
Daha önce Estonya Başbakanı, Ukrayna’dan yeni sığınmacı dalgasını kabul edemeyeceklerini açıklamıştı. Kallas, ülkede sığınmacılar için konut ve iş kalmadığını dile getirmişti.
Ukraynalı sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
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Financial Times: Avrupa, Ukraynalı sığınmacılardan bıktı
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