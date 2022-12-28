https://sputniknews.com.tr/20221228/estonya-basbakani-kallastan-ukraynali-siginmacilara-estoncayi-ogrenme-cagrisi-1065144328.html
Estonya Başbakanı Kallas’tan Ukraynalı sığınmacılara Estoncayı öğrenme çağrısı
Estonya Başbakanı Kallas’tan Ukraynalı sığınmacılara Estoncayı öğrenme çağrısı
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukraynalı sığınmacıların Estonca kurslarından geçmesi gerektiğini belirtti. 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T20:50+0300
2022-12-28T20:50+0300
2022-12-28T20:51+0300
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kaja kallas
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sığınma
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ukrayna
ukrayna krizi
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ERR gazetesine konuşan Kallas, “Gelen Ukraynalılar minimum düzeyde Estonca konuşabilmeli, dil kurslarını geçmeli” ifadesini kullandı.Kallas, “Ukraynalı sığınmacıların Estonca kurslarını geçmesi Estonya için önemli. Ülkemizde, Estonca konuşmayan yeni bir topluluğun ortaya çıkmasını istemiyoruz” dedi.Daha önce Estonya Başbakanı, Ukrayna’dan yeni sığınmacı dalgasını kabul edemeyeceklerini açıklamıştı. Kallas, ülkede sığınmacılar için konut ve iş kalmadığını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221211/financial-times-avrupa-ukraynali-siginmacilardan-bikti---1064443003.html
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kaja kallas, estonya, göçmen, sığınma, sığınmacı, ukrayna, ukrayna krizi
kaja kallas, estonya, göçmen, sığınma, sığınmacı, ukrayna, ukrayna krizi
Estonya Başbakanı Kallas’tan Ukraynalı sığınmacılara Estoncayı öğrenme çağrısı
20:50 28.12.2022 (güncellendi: 20:51 28.12.2022) Abone ol
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Ukraynalı sığınmacıların Estonca kurslarından geçmesi gerektiğini belirtti.
ERR gazetesine konuşan Kallas, “Gelen Ukraynalılar minimum düzeyde Estonca konuşabilmeli, dil kurslarını geçmeli” ifadesini kullandı.
Kallas, “Ukraynalı sığınmacıların Estonca kurslarını geçmesi Estonya için önemli. Ülkemizde, Estonca konuşmayan yeni bir topluluğun ortaya çıkmasını istemiyoruz” dedi.
Daha önce Estonya Başbakanı, Ukrayna’dan yeni sığınmacı dalgasını kabul edemeyeceklerini açıklamıştı. Kallas, ülkede sığınmacılar için konut ve iş kalmadığını dile getirmişti.