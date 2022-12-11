https://sputniknews.com.tr/20221211/financial-times-avrupa-ukraynali-siginmacilardan-bikti---1064443003.html

Financial Times: Avrupa, Ukraynalı sığınmacılardan bıktı

Financial Times: Avrupa, Ukraynalı sığınmacılardan bıktı

Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Avrupa ülkelerinin Ukraynalı sığınmacılardan bıktığını ve yasadışı sığınmacı kitleleriyle mücadele için daha... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T13:49+0300

2022-12-11T13:49+0300

2022-12-11T13:52+0300

ukrayna krizi

the financial times (ft)

rusya

ukrayna

sığınmacı

avrupa

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FT'de yayınlanan Amy Kazmin, Sam Fleming ve Rafael Minder imzalı habere göre Avrupa ülkeleri bu kış yaşanmasını bekledikleri yeni sığınmacı dalgasına hazırlık yapıyor. Ukrayna'dan ve kıtanın diğer ülkelerinden gelen sığınmacıların sayısının çarpıcı düzeyde olduğunu, Ocak-Eylül 2022 döneminde Ukraynalıların AB'de 4.4 milyon geçici koruma başvurusu yaptığını belirten gazeteciler, bununla birlikte yüzbinlerce kişinin halihazırda evlerine döndüğünün varsayıldığını aktardı. Ukrayna'daki çalışmaların patlak vermesini izleyen ilk aylarda Avrupalıların Ukraynalı sığınmacıları daha sıcak karşıladığını ancak yükselen enflasyon ve kısılan bütçeler nedeniyle sığınmacılara artık soğuk bakıldığını yazan gazeteciler, Başbakan Giorgia Meloni öncülüğündeki yeni İtalyan hükümetinin yasadışı göçmenlere karşı önlemlerin sıkılaştırılmasına yönelik çağrılarda başı çektiğini ifade etti. Avrupalı hükümetlerin sığınmacıları destekleme programlarının sayının sürekli artması nedeniyle artık yetersiz kaldığının da altını çizen gazeteciler, Almanya'nın sorunun çözümü için sığınmacıları tüm Avrupa'ya dağıtma önerisini sunduğunu ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221208/estonya-artik-ukraynali-siginmacilari-kabul-edemeyiz-1064326139.html

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the financial times (ft), rusya, ukrayna, sığınmacı, avrupa