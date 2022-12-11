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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221211/financial-times-avrupa-ukraynali-siginmacilardan-bikti---1064443003.html
Financial Times: Avrupa, Ukraynalı sığınmacılardan bıktı
Financial Times: Avrupa, Ukraynalı sığınmacılardan bıktı
Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Avrupa ülkelerinin Ukraynalı sığınmacılardan bıktığını ve yasadışı sığınmacı kitleleriyle mücadele için daha... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T13:49+0300
2022-12-11T13:52+0300
ukrayna krizi
the financial times (ft)
rusya
ukrayna
sığınmacı
avrupa
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FT'de yayınlanan Amy Kazmin, Sam Fleming ve Rafael Minder imzalı habere göre Avrupa ülkeleri bu kış yaşanmasını bekledikleri yeni sığınmacı dalgasına hazırlık yapıyor. Ukrayna'dan ve kıtanın diğer ülkelerinden gelen sığınmacıların sayısının çarpıcı düzeyde olduğunu, Ocak-Eylül 2022 döneminde Ukraynalıların AB'de 4.4 milyon geçici koruma başvurusu yaptığını belirten gazeteciler, bununla birlikte yüzbinlerce kişinin halihazırda evlerine döndüğünün varsayıldığını aktardı. Ukrayna'daki çalışmaların patlak vermesini izleyen ilk aylarda Avrupalıların Ukraynalı sığınmacıları daha sıcak karşıladığını ancak yükselen enflasyon ve kısılan bütçeler nedeniyle sığınmacılara artık soğuk bakıldığını yazan gazeteciler, Başbakan Giorgia Meloni öncülüğündeki yeni İtalyan hükümetinin yasadışı göçmenlere karşı önlemlerin sıkılaştırılmasına yönelik çağrılarda başı çektiğini ifade etti. Avrupalı hükümetlerin sığınmacıları destekleme programlarının sayının sürekli artması nedeniyle artık yetersiz kaldığının da altını çizen gazeteciler, Almanya'nın sorunun çözümü için sığınmacıları tüm Avrupa'ya dağıtma önerisini sunduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221208/estonya-artik-ukraynali-siginmacilari-kabul-edemeyiz-1064326139.html
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the financial times (ft), rusya, ukrayna, sığınmacı, avrupa
the financial times (ft), rusya, ukrayna, sığınmacı, avrupa

Financial Times: Avrupa, Ukraynalı sığınmacılardan bıktı

13:49 11.12.2022 (güncellendi: 13:52 11.12.2022)
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKIUkraynalı sığınmacılar
Ukraynalı sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI
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Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Avrupa ülkelerinin Ukraynalı sığınmacılardan bıktığını ve yasadışı sığınmacı kitleleriyle mücadele için daha fazla önlem almaya başladığını yazdı.
FT'de yayınlanan Amy Kazmin, Sam Fleming ve Rafael Minder imzalı habere göre Avrupa ülkeleri bu kış yaşanmasını bekledikleri yeni sığınmacı dalgasına hazırlık yapıyor.
Ukrayna'dan ve kıtanın diğer ülkelerinden gelen sığınmacıların sayısının çarpıcı düzeyde olduğunu, Ocak-Eylül 2022 döneminde Ukraynalıların AB'de 4.4 milyon geçici koruma başvurusu yaptığını belirten gazeteciler, bununla birlikte yüzbinlerce kişinin halihazırda evlerine döndüğünün varsayıldığını aktardı.
Ukraynalı sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
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8 Aralık, 09:41
Ukrayna'daki çalışmaların patlak vermesini izleyen ilk aylarda Avrupalıların Ukraynalı sığınmacıları daha sıcak karşıladığını ancak yükselen enflasyon ve kısılan bütçeler nedeniyle sığınmacılara artık soğuk bakıldığını yazan gazeteciler, Başbakan Giorgia Meloni öncülüğündeki yeni İtalyan hükümetinin yasadışı göçmenlere karşı önlemlerin sıkılaştırılmasına yönelik çağrılarda başı çektiğini ifade etti.
Avrupalı hükümetlerin sığınmacıları destekleme programlarının sayının sürekli artması nedeniyle artık yetersiz kaldığının da altını çizen gazeteciler, Almanya'nın sorunun çözümü için sığınmacıları tüm Avrupa'ya dağıtma önerisini sunduğunu ekledi.
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