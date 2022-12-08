https://sputniknews.com.tr/20221208/estonya-artik-ukraynali-siginmacilari-kabul-edemeyiz-1064326139.html
Estonya: Artık Ukraynalı sığınmacıları kabul edemeyiz
Estonya: Artık Ukraynalı sığınmacıları kabul edemeyiz
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesinin Ukrayna'dan gelebilecek yeni bir sığınmacı akınıyla başa çıkamayacağını ve Finlandiya başta olmak üzere diğer AB... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T09:41+0300
2022-12-08T09:41+0300
2022-12-08T09:47+0300
ukrayna krizi
estonya
ukrayna
sığınmacı
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu devam ederken kış şartlarında Ukrayna'dan Avrupa'ya kaçan sığınmacıların sayısında artış bekleniyor.Estonya Başbakanı Kaja Kallas, yaptığı açıklamada ülkesinin Ukraynalılara gösterdiği cömertlikten gurur duyduğunu belirterek, "Her şeyin bir sınırı var. Konut ve işlerimiz tükendiği için artık insanları kabul edemez hale geldiğimizde diğerleri elini taşın altına koyacak" dedi.Kallas, "Ukrayna'dan gelen sığınmacılara artık yardım edemeyeceğimizi Finlandiya ile görüştük ve Finliler daha fazla insanı barındırabileceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.Plana göre Estonya makamlar, ülkeye gelen Ukraynalılara Finlandiya başta olmak üzere diğer ülkelere geçmeleri gerektiğini bildirecek.Öte yandan Ukrayna'da durumun kötüleşmesine rağmen şimdiye dek sığınmacı sayısında artışa şahit olmadıklarını kaydeden Kallas, Tallinn'in Kiev'e 'insanların ülkeden ayrılmaması için yaşam koşulları yaratmak üzere' yardım sağladığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221127/polonyada-20den-fazla-ukraynali-siginmaci-zehirlendi-1063900415.html
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estonya, ukrayna, sığınmacı, kaja kallas
Estonya: Artık Ukraynalı sığınmacıları kabul edemeyiz
09:41 08.12.2022 (güncellendi: 09:47 08.12.2022) Abone ol
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesinin Ukrayna'dan gelebilecek yeni bir sığınmacı akınıyla başa çıkamayacağını ve Finlandiya başta olmak üzere diğer AB ülkelerinden yardım beklediklerini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu devam ederken kış şartlarında Ukrayna'dan Avrupa'ya kaçan sığınmacıların sayısında artış bekleniyor.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, yaptığı açıklamada ülkesinin Ukraynalılara gösterdiği cömertlikten gurur duyduğunu belirterek, "Her şeyin bir sınırı var. Konut ve işlerimiz tükendiği için artık insanları kabul edemez hale geldiğimizde diğerleri elini taşın altına koyacak" dedi.
Kallas, "Ukrayna'dan gelen sığınmacılara artık yardım edemeyeceğimizi Finlandiya ile görüştük ve Finliler daha fazla insanı barındırabileceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.
Plana göre Estonya makamlar, ülkeye gelen Ukraynalılara Finlandiya başta olmak üzere diğer ülkelere geçmeleri gerektiğini bildirecek.
Öte yandan Ukrayna'da durumun kötüleşmesine rağmen şimdiye dek sığınmacı sayısında artışa şahit olmadıklarını kaydeden Kallas, Tallinn'in Kiev'e 'insanların ülkeden ayrılmaması için yaşam koşulları yaratmak üzere' yardım sağladığını vurguladı.