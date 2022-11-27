https://sputniknews.com.tr/20221127/polonyada-20den-fazla-ukraynali-siginmaci-zehirlendi-1063900415.html

Polonya’da 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlendi

Polonya’da 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlendi

Polonya’nın Glucholazy şehrinde, 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırdı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T22:27+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

polonya

zehirlenme

mülteci

sağlık

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Polonya basınından InPoland’da yer alan haberde, “Cuma akşamı, Glucholazy’deki merkezde yaşayan mültecilerde zehirlenme belirtileri tespit edildi. Etkilenenlerin büyük kısmı 2 ila 16 yaş arasındaki çocuklardı. Toplamda, sekizi yetişkin ve 15’i çocuk olmak üzere 23 kişi zehirlendi” ifadesine yer verildi.Doktorlar, belirtilerin klasik gıda zehirlenmesine işaret ettiğini söyledi. Doktorlardan biri, hastaların durumunun 'tatmin edici' olduğunu belirtti.Diğer yandan Polonya makamları, söz konusunun norovirüs enfeksiyonu olduğunu duyurdu.Halihazırda Polonya’da yaklaşık 1 milyon 300 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221127/peskov-batidaki-aleni-rusofobi-ve-rusya-nefreti-sinirlari-asti---1063890894.html

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ukrayna, polonya, zehirlenme, mülteci, sağlık