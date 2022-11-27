https://sputniknews.com.tr/20221127/polonyada-20den-fazla-ukraynali-siginmaci-zehirlendi-1063900415.html
Polonya’da 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlendi
Polonya’da 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlendi
Polonya’nın Glucholazy şehrinde, 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırdı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T22:27+0300
2022-11-27T22:27+0300
2022-11-27T22:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
zehirlenme
mülteci
sağlık
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Polonya basınından InPoland’da yer alan haberde, “Cuma akşamı, Glucholazy’deki merkezde yaşayan mültecilerde zehirlenme belirtileri tespit edildi. Etkilenenlerin büyük kısmı 2 ila 16 yaş arasındaki çocuklardı. Toplamda, sekizi yetişkin ve 15’i çocuk olmak üzere 23 kişi zehirlendi” ifadesine yer verildi.Doktorlar, belirtilerin klasik gıda zehirlenmesine işaret ettiğini söyledi. Doktorlardan biri, hastaların durumunun 'tatmin edici' olduğunu belirtti.Diğer yandan Polonya makamları, söz konusunun norovirüs enfeksiyonu olduğunu duyurdu.Halihazırda Polonya’da yaklaşık 1 milyon 300 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221127/peskov-batidaki-aleni-rusofobi-ve-rusya-nefreti-sinirlari-asti---1063890894.html
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ukrayna, polonya, zehirlenme, mülteci, sağlık
ukrayna, polonya, zehirlenme, mülteci, sağlık
Polonya’da 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlendi
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Polonya’nın Glucholazy şehrinde, 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırdı.
Polonya
basınından InPoland
’da yer alan haberde
, “Cuma akşamı, Glucholazy’deki merkezde yaşayan mültecilerde zehirlenme belirtileri tespit edildi. Etkilenenlerin büyük kısmı 2 ila 16 yaş arasındaki çocuklardı. Toplamda, sekizi yetişkin ve 15’i çocuk olmak üzere 23 kişi zehirlendi”
ifadesine yer verildi.
Doktorlar, belirtilerin klasik gıda zehirlenmesine işaret ettiğini söyledi. Doktorlardan biri, hastaların durumunun 'tatmin edici' olduğunu belirtti.
Diğer yandan Polonya makamları, söz konusunun norovirüs enfeksiyonu olduğunu duyurdu.
Halihazırda Polonya’da yaklaşık 1 milyon 300 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor.