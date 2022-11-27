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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221127/polonyada-20den-fazla-ukraynali-siginmaci-zehirlendi-1063900415.html
Polonya’da 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlendi
Polonya’da 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlendi
Polonya’nın Glucholazy şehrinde, 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırdı. 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T22:27+0300
2022-11-27T22:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
zehirlenme
mülteci
sağlık
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Polonya basınından InPoland’da yer alan haberde, “Cuma akşamı, Glucholazy’deki merkezde yaşayan mültecilerde zehirlenme belirtileri tespit edildi. Etkilenenlerin büyük kısmı 2 ila 16 yaş arasındaki çocuklardı. Toplamda, sekizi yetişkin ve 15’i çocuk olmak üzere 23 kişi zehirlendi” ifadesine yer verildi.Doktorlar, belirtilerin klasik gıda zehirlenmesine işaret ettiğini söyledi. Doktorlardan biri, hastaların durumunun 'tatmin edici' olduğunu belirtti.Diğer yandan Polonya makamları, söz konusunun norovirüs enfeksiyonu olduğunu duyurdu.Halihazırda Polonya’da yaklaşık 1 milyon 300 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221127/peskov-batidaki-aleni-rusofobi-ve-rusya-nefreti-sinirlari-asti---1063890894.html
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ukrayna, polonya, zehirlenme, mülteci, sağlık
ukrayna, polonya, zehirlenme, mülteci, sağlık

Polonya’da 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlendi

22:27 27.11.2022
© REUTERS / UKRAINIAN INTERIOR MINISTRYKiev, Ukraynalı personelin Belarus sınırında göçmenlere ateş açtığı iddialarını yalanladı
Kiev, Ukraynalı personelin Belarus sınırında göçmenlere ateş açtığı iddialarını yalanladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© REUTERS / UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY
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Polonya’nın Glucholazy şehrinde, 20’den fazla Ukraynalı sığınmacı zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırdı.
Polonya basınından InPoland’da yer alan haberde, “Cuma akşamı, Glucholazy’deki merkezde yaşayan mültecilerde zehirlenme belirtileri tespit edildi. Etkilenenlerin büyük kısmı 2 ila 16 yaş arasındaki çocuklardı. Toplamda, sekizi yetişkin ve 15’i çocuk olmak üzere 23 kişi zehirlendi” ifadesine yer verildi.
Doktorlar, belirtilerin klasik gıda zehirlenmesine işaret ettiğini söyledi. Doktorlardan biri, hastaların durumunun 'tatmin edici' olduğunu belirtti.
Diğer yandan Polonya makamları, söz konusunun norovirüs enfeksiyonu olduğunu duyurdu.
Halihazırda Polonya’da yaklaşık 1 milyon 300 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
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