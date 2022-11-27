https://sputniknews.com.tr/20221127/peskov-batidaki-aleni-rusofobi-ve-rusya-nefreti-sinirlari-asti---1063890894.html

Peskov: Batı'daki aleni Rusofobi ve Rusya nefreti sınırları aştı

Peskov: Batı'daki aleni Rusofobi ve Rusya nefreti sınırları aştı

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Rusya'yı 'terörü destekleyen ülke' olarak tanımasını eleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'daki aleni Rusofobi ve Rusya... 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T16:24+0300

2022-11-27T16:24+0300

2022-11-27T16:25+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, AP'nin kararı hakkında "Batı'daki aleni Rusofobi ve Rusya nefretinin sınırları aştığı bir durum söz konusu. Ancak bu belgenin yasal bağlayıcılığı yok. Buna böyle yaklaşmalıyız" dedi. AP'nin çalışmalarında duygularıyla hareket ettiğini ve son yıllarda Rusya'ya bir sevgi beslemediğini söyleyen Peskov, buna karşılık Moskova'nın da AP'nin kararlarını çok fazla dikkate almadığını ifade etti. 'Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlarla petrol ticareti yapmayacağız' Peskov, bir soru üzerine, Moskova'nın Rus petrolü ve gazına tavan fiyat uygulayan ülkelerle bu ürünlerin ticaretini yapmayacağını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda belirlediği politikaya göre hareket edeceklerini anlatan Peskov, "Yine de her halükarda ülkemizdeki hiç kimsenin kendi bacağına sıkmayacağından emin olduğumu söyleyebilirim. Aklıselim sahibi olmayı ve sadece ulusal çıkarlarımızı esas almayı öğrendik" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221127/peskov-rus-turk-iliskilerinin-duzeyi-suriyedeki-uyusmazliklari-diyalogla-cozme-imkani-sunuyor---1063885501.html

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