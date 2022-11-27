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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221127/peskov-batidaki-aleni-rusofobi-ve-rusya-nefreti-sinirlari-asti---1063890894.html
Peskov: Batı'daki aleni Rusofobi ve Rusya nefreti sınırları aştı
Peskov: Batı'daki aleni Rusofobi ve Rusya nefreti sınırları aştı
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Rusya'yı 'terörü destekleyen ülke' olarak tanımasını eleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'daki aleni Rusofobi ve Rusya... 27.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-27T16:24+0300
2022-11-27T16:25+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
rusya
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, AP'nin kararı hakkında "Batı'daki aleni Rusofobi ve Rusya nefretinin sınırları aştığı bir durum söz konusu. Ancak bu belgenin yasal bağlayıcılığı yok. Buna böyle yaklaşmalıyız" dedi. AP'nin çalışmalarında duygularıyla hareket ettiğini ve son yıllarda Rusya'ya bir sevgi beslemediğini söyleyen Peskov, buna karşılık Moskova'nın da AP'nin kararlarını çok fazla dikkate almadığını ifade etti. 'Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlarla petrol ticareti yapmayacağız' Peskov, bir soru üzerine, Moskova'nın Rus petrolü ve gazına tavan fiyat uygulayan ülkelerle bu ürünlerin ticaretini yapmayacağını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda belirlediği politikaya göre hareket edeceklerini anlatan Peskov, "Yine de her halükarda ülkemizdeki hiç kimsenin kendi bacağına sıkmayacağından emin olduğumu söyleyebilirim. Aklıselim sahibi olmayı ve sadece ulusal çıkarlarımızı esas almayı öğrendik" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221127/peskov-rus-turk-iliskilerinin-duzeyi-suriyedeki-uyusmazliklari-diyalogla-cozme-imkani-sunuyor---1063885501.html
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dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ab
dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ab

Peskov: Batı'daki aleni Rusofobi ve Rusya nefreti sınırları aştı

16:24 27.11.2022 (güncellendi: 16:25 27.11.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Rusya'yı 'terörü destekleyen ülke' olarak tanımasını eleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'daki aleni Rusofobi ve Rusya nefretinin sınırları aştığını vurguladı.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, AP'nin kararı hakkında "Batı'daki aleni Rusofobi ve Rusya nefretinin sınırları aştığı bir durum söz konusu. Ancak bu belgenin yasal bağlayıcılığı yok. Buna böyle yaklaşmalıyız" dedi.
AP'nin çalışmalarında duygularıyla hareket ettiğini ve son yıllarda Rusya'ya bir sevgi beslemediğini söyleyen Peskov, buna karşılık Moskova'nın da AP'nin kararlarını çok fazla dikkate almadığını ifade etti.
Erdoğan ve Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2022
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'Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlarla petrol ticareti yapmayacağız'

Peskov, bir soru üzerine, Moskova'nın Rus petrolü ve gazına tavan fiyat uygulayan ülkelerle bu ürünlerin ticaretini yapmayacağını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda belirlediği politikaya göre hareket edeceklerini anlatan Peskov, "Yine de her halükarda ülkemizdeki hiç kimsenin kendi bacağına sıkmayacağından emin olduğumu söyleyebilirim. Aklıselim sahibi olmayı ve sadece ulusal çıkarlarımızı esas almayı öğrendik" diye ekledi.
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