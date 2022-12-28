https://sputniknews.com.tr/20221228/cumhurbaskanligi-karari-posete-market-385-vatandas-25-kurus-odeyecek-1065121599.html
Cumhurbaşkanlığı kararı: Poşete market 38.5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Cumhurbaşkanlığı kararı: Poşete market 38.5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5, vatandaşın ise 25... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T09:36+0300
2022-12-28T09:36+0300
2022-12-28T09:36+0300
ekonomi
türkiye
plastik poşet
market
cumhurbaşkanı kararı
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38.5 kuruş oldu.Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38.5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak.Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi. Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak, 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38.5 olarak belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221207/bakan-kurum-poset-fiyatini-2023-icin-25-kurus-olarak-belirledik-artisa-gitmiyoruz-1064313488.html
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türkiye, plastik poşet, market, cumhurbaşkanı kararı
türkiye, plastik poşet, market, cumhurbaşkanı kararı
Cumhurbaşkanlığı kararı: Poşete market 38.5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5, vatandaşın ise 25 kuruş olarak belirlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38.5 kuruş oldu.
Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38.5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak.
Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi.
Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak, 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38.5 olarak belirlendi.