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https://sputniknews.com.tr/20221207/bakan-kurum-poset-fiyatini-2023-icin-25-kurus-olarak-belirledik-artisa-gitmiyoruz-1064313488.html
Bakan Kurum: Poşet fiyatını 2023 için 25 kuruş olarak belirledik, artışa gitmiyoruz
Bakan Kurum: Poşet fiyatını 2023 için 25 kuruş olarak belirledik, artışa gitmiyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Poşet fiyatını 2023 için 25 kuruş olarak belirledik, artışa gitmiyoruz" dedi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
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poşet
ekonomi
murat kurum
fiyat
bütçe görüşmeleri
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum yaptığı konuşma sırasında 2023 yılı için poşet fiyatlarında artışa gidilmeyeceğini belirtti."Bu yıl da aldığımız kararla poşet fiyatını 25 kuruş olarak belirliyor, herhangi bir artışa gitmiyoruz" diyen Bakan Kurum, açıklamasının yer aldığı görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında "Birkaç gündür soruluyordu. Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmelerimizde açıkladım. Poşet fiyatları artmayacak! Bu yıl da poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirledik" ifadelerine yer verdi.
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poşet, murat kurum, fiyat, bütçe görüşmeleri
poşet, murat kurum, fiyat, bütçe görüşmeleri

Bakan Kurum: Poşet fiyatını 2023 için 25 kuruş olarak belirledik, artışa gitmiyoruz

20:33 07.12.2022 (güncellendi: 20:58 07.12.2022)
© AAmarket, alışveriş arabası
market, alışveriş arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Poşet fiyatını 2023 için 25 kuruş olarak belirledik, artışa gitmiyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum yaptığı konuşma sırasında 2023 yılı için poşet fiyatlarında artışa gidilmeyeceğini belirtti.
"Bu yıl da aldığımız kararla poşet fiyatını 25 kuruş olarak belirliyor, herhangi bir artışa gitmiyoruz" diyen Bakan Kurum, açıklamasının yer aldığı görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında "Birkaç gündür soruluyordu. Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmelerimizde açıkladım. Poşet fiyatları artmayacak! Bu yıl da poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirledik" ifadelerine yer verdi.
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