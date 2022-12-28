https://sputniknews.com.tr/20221228/bolu-belediye-baskani-ozcan-saldirganin-esi-ve-cocuklarinin-istegi-uzerine-sikayetimi-geri-aliyorum-1065132482.html
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Saldırganın eşi ve çocuklarının isteği üzerine şikayetimi geri alıyorum
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Saldırganın eşi ve çocuklarının isteği üzerine şikayetimi geri alıyorum
Bolu Belediye Başkanı Özcan, makamına bıçakla saldıran şahıstan şikayetçi olmayacağını açıkladı. Özcan, "Ailesinin ve çocuklarının mağdur olmaması için... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T14:24+0300
2022-12-28T14:24+0300
2022-12-28T14:24+0300
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bolu belediyesi
tanju özcan
saldırı
şikayet
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Pazarcı H.H. dün Bolu belediye binasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuş ve polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan şahıs ile alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Dün başkanlık makamımıza saldırı sonucu tutuklanan şahsı; ailesinin ve çocuklarının mağdur olmaması için, onların ricalarını kırmayarak ve pişman olduğunu düşünerek “şikayetçi olmadığıma dair” dilekçeyi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyorum" dedi.Saldırı esnasında makam odasında değildiArbede sırasında H.H.'nin yanında bulunan bıçak yere düşmüştü. H.H. daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Olay sırasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasında olmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221227/bolu-belediyesinde-bicakli-saldiri-girisimi-15-dakika-once-gelseydim-belki-aranizda-olmayacaktim-1065099689.html
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bolu, bolu belediyesi, tanju özcan, saldırı, şikayet
bolu, bolu belediyesi, tanju özcan, saldırı, şikayet
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Saldırganın eşi ve çocuklarının isteği üzerine şikayetimi geri alıyorum
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, makamına bıçakla saldıran şahıstan şikayetçi olmayacağını açıkladı. Özcan, "Ailesinin ve çocuklarının mağdur olmaması için, onların ricalarını kırmayarak şikayetçi olmayacağım" dedi.
Pazarcı H.H. dün Bolu belediye binasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuş ve polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şahıs ile alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Dün başkanlık makamımıza saldırı sonucu tutuklanan şahsı; ailesinin ve çocuklarının mağdur olmaması için, onların ricalarını kırmayarak ve pişman olduğunu düşünerek “şikayetçi olmadığıma dair” dilekçeyi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyorum" dedi.
Saldırı esnasında makam odasında değildi
Arbede sırasında H.H.'nin yanında bulunan bıçak yere düşmüştü. H.H. daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Olay sırasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasında olmadığı öğrenildi.