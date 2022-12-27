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https://sputniknews.com.tr/20221227/bolu-belediyesinde-bicakli-saldiri-girisimi-15-dakika-once-gelseydim-belki-aranizda-olmayacaktim-1065099689.html
Bolu Belediyesi'nde bıçaklı saldırı girişimi: '15 dakika önce gelseydim belki aranızda olmayacaktım'
Bolu Belediyesi'nde bıçaklı saldırı girişimi: '15 dakika önce gelseydim belki aranızda olmayacaktım'
Bolu Belediye binasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 1 kişi, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konu ile alakalı... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T15:55+0300
2022-12-27T15:55+0300
türkiye
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
bolu
tanju özcan
saldırı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasının önüne gelen H.H. isimli pazarcı, taşkınlık yapınca gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında H.H.'nin yanında bulunan bıçağın yere düştüğü belirtildi. Bugün saat 11.30 sıralarında Bolu Belediyesi'ne gelen pazarcı H.H., burada personelle tartıştı. Ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasının bulunduğu kata çıkan H.H., burada taşkınlık yapınca zabıta ekipleri ve belediyede bulunan polis ekipleri müdahale etti. Arbede sırasında H.H.'nin yanında bulunan bıçak yere düştü. H.H. daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasında olmadığı öğrenildi. H.H.'nin pazar yeri konusu için belediyeye geldiği belirtildi.'Arkadaşları tehdit etmiş'Olayın ardından gazetecilerle bir araya gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir süredir yoğun şekilde tehditler aldığını ifade ederek, "Saat 11.30 sıralarında ben belediyenin hizmet binasındaki makam odasındayken belediyedeki makam odama bir şahıs gelmiş. Bağırmış, çağırmış. Arkadaşları tehdit etmiş. Beni aramış. Sonra polis tarafından gözaltına alınmış. Bir süredir bana yönelik tehditler arttı. Özellikle PKK ve onun uzantıları tarafından çok yoğun tehditler alıyorum. Bundan dolayı da sağ olsunlar Sayın Emniyet Müdürümüzün talimatıyla, benim bilgim dahilinde ve haricinde özel olarak korunuyorum. Orada polisin bulunması, yani tesadüf değildi. Bu tehditlerin sonucuydu" dedi.'15 dakika önce gelsem belki aranızda olmayacaktım'Başkan Özcan, emniyetin ve savcılığın olayın tüm detaylarını ortaya çıkaracağına inandığını ifade ederek, "Bugün yaşanan olayla ilgili emniyet gerekli çalışmaları yapıyor. Emniyet ve savcılık gereken bilgilendirmeleri bizlere yapacaktır. Ama dediğim gibi artık yeter demek istiyorum. Allah bir can vermiş ne zaman alacağı belli değil. Bugün 15 dakika önce gelseydim belki aranızda olmayacaktım, belki yaralı olacaktım. Bunlar da çok önemli değil ama burada çalışan 500 tane insan var" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221209/ozturk-yilmazi-bicaklayan-zanlinin-emniyet-ifadesi-ortaya-cikti-1064391372.html
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bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bolu, tanju özcan, saldırı
bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bolu, tanju özcan, saldırı

Bolu Belediyesi'nde bıçaklı saldırı girişimi: '15 dakika önce gelseydim belki aranızda olmayacaktım'

15:55 27.12.2022
© İHABolu Belediyesi'nde bıçaklı saldırı girişimi: '15 dakika önce gelseydim belki aranızda olmayacaktım'
Bolu Belediyesi'nde bıçaklı saldırı girişimi: '15 dakika önce gelseydim belki aranızda olmayacaktım' - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© İHA
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Bolu Belediye binasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 1 kişi, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konu ile alakalı olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse dünyayı başlarına yıkarım” dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasının önüne gelen H.H. isimli pazarcı, taşkınlık yapınca gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında H.H.'nin yanında bulunan bıçağın yere düştüğü belirtildi.
Bugün saat 11.30 sıralarında Bolu Belediyesi'ne gelen pazarcı H.H., burada personelle tartıştı. Ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasının bulunduğu kata çıkan H.H., burada taşkınlık yapınca zabıta ekipleri ve belediyede bulunan polis ekipleri müdahale etti. Arbede sırasında H.H.'nin yanında bulunan bıçak yere düştü. H.H. daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasında olmadığı öğrenildi. H.H.'nin pazar yeri konusu için belediyeye geldiği belirtildi.

'Arkadaşları tehdit etmiş'

Olayın ardından gazetecilerle bir araya gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir süredir yoğun şekilde tehditler aldığını ifade ederek, "Saat 11.30 sıralarında ben belediyenin hizmet binasındaki makam odasındayken belediyedeki makam odama bir şahıs gelmiş. Bağırmış, çağırmış. Arkadaşları tehdit etmiş. Beni aramış. Sonra polis tarafından gözaltına alınmış. Bir süredir bana yönelik tehditler arttı. Özellikle PKK ve onun uzantıları tarafından çok yoğun tehditler alıyorum. Bundan dolayı da sağ olsunlar Sayın Emniyet Müdürümüzün talimatıyla, benim bilgim dahilinde ve haricinde özel olarak korunuyorum. Orada polisin bulunması, yani tesadüf değildi. Bu tehditlerin sonucuydu" dedi.

'15 dakika önce gelsem belki aranızda olmayacaktım'

Başkan Özcan, emniyetin ve savcılığın olayın tüm detaylarını ortaya çıkaracağına inandığını ifade ederek, "Bugün yaşanan olayla ilgili emniyet gerekli çalışmaları yapıyor. Emniyet ve savcılık gereken bilgilendirmeleri bizlere yapacaktır. Ama dediğim gibi artık yeter demek istiyorum. Allah bir can vermiş ne zaman alacağı belli değil. Bugün 15 dakika önce gelseydim belki aranızda olmayacaktım, belki yaralı olacaktım. Bunlar da çok önemli değil ama burada çalışan 500 tane insan var" diye konuştu.
Öztürk Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
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Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan zanlının emniyet ifadesi ortaya çıktı
9 Aralık, 18:35
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