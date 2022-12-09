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https://sputniknews.com.tr/20221209/ozturk-yilmazi-bicaklayan-zanlinin-emniyet-ifadesi-ortaya-cikti-1064391372.html
Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan zanlının emniyet ifadesi ortaya çıktı
Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan zanlının emniyet ifadesi ortaya çıktı
Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan Serhat K, emniyet ifadesinde saldırıyı Öztürk'ün devlet büyüklerine yönelik ifadeleri nedeniyle... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T18:35+0300
2022-12-09T18:35+0300
türkiye
öztürk yılmaz
saldırı
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan şüpheli Serhat K. adliyeye sevk edildi.Zanlı ifadesinde devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını ve kimseden talimat almadığını söyledi.Serhat K'ya cep telefonunda yapılan incelemede, arama motorunda çıkan '1.5 milyon dolar kaç TL eder' araması ile ilgili soru soruldu. Zanlı soruyu, 1500 dolar borç aldığını ve bunun ne kadar olduğunu öğrenmek isterken yanlışlıkla '1.5 milyon dolar' yazmış olabileceği şeklinde yanıtladı.Google'da 'öldürme' cezası'nı aratmışYine arama motorunda 'nitelikli adam öldürme' ve 'kasten yaralama' suçları ile ilgili yaptığı araştırmalarına ilişkin soruya da zanlı şu yanıtı verdi:"Öztürk Yılmaz’a kendi açımdan ceza verdiğimde alacağım cezayı en az nasıl alabileceğimi öğrenmek için bu araştırmayı yaptım. 'Adam öldürme' suçunu araştırdım; ancak içeriğini okumadım. 'Kasten yaralama' suçunu araştırdım ve içeriğini okudum.Olayın olduğu gün saat 16.07’de 'WhatsApp' durumu mesajında 'Ya devlet başa ya kuzgun leşe' yönündeki paylaşımı sorulan Serhat K. "Benim bu mesajı paylaşmaktaki amacım sevdiğim bir söz olmasındandır, başka da bir amacım yoktur" dedi.Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, çarşamba günü makam uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmıştı.Ankara'daki parti genel merkezindeki saldırı sonrası kaçan zanlı, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanmıştı.Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçakla yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, bacağındaki yaraların derin olduğunu ve tedavisinin evde süreceğini belirtti.Yılmaz, programlarını aksatmayarak sürdüreceğini kaydetti.
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öztürk yılmaz, saldırı
öztürk yılmaz, saldırı

Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan zanlının emniyet ifadesi ortaya çıktı

18:35 09.12.2022
© FotoğrafÖztürk Yılmaz
Öztürk Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© Fotoğraf
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Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan Serhat K, emniyet ifadesinde saldırıyı Öztürk'ün devlet büyüklerine yönelik ifadeleri nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Zanlı, "1.5 milyon kaç lira eder" şeklindeki Google aramasını da aldığı 1500 dolar borcun karşılığını öğrenmek isterken yanlışlıkla yaptığını belirtti.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan şüpheli Serhat K. adliyeye sevk edildi.
Zanlı ifadesinde devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını ve kimseden talimat almadığını söyledi.
Serhat K'ya cep telefonunda yapılan incelemede, arama motorunda çıkan '1.5 milyon dolar kaç TL eder' araması ile ilgili soru soruldu. Zanlı soruyu, 1500 dolar borç aldığını ve bunun ne kadar olduğunu öğrenmek isterken yanlışlıkla '1.5 milyon dolar' yazmış olabileceği şeklinde yanıtladı.

Google'da 'öldürme' cezası'nı aratmış

Yine arama motorunda 'nitelikli adam öldürme' ve 'kasten yaralama' suçları ile ilgili yaptığı araştırmalarına ilişkin soruya da zanlı şu yanıtı verdi:

"Öztürk Yılmaz’a kendi açımdan ceza verdiğimde alacağım cezayı en az nasıl alabileceğimi öğrenmek için bu araştırmayı yaptım. 'Adam öldürme' suçunu araştırdım; ancak içeriğini okumadım. 'Kasten yaralama' suçunu araştırdım ve içeriğini okudum.
Olayın olduğu gün saat 16.07’de 'WhatsApp' durumu mesajında 'Ya devlet başa ya kuzgun leşe' yönündeki paylaşımı sorulan Serhat K. "Benim bu mesajı paylaşmaktaki amacım sevdiğim bir söz olmasındandır, başka da bir amacım yoktur" dedi.
Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.
Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, çarşamba günü makam uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmıştı.

Ankara'daki parti genel merkezindeki saldırı sonrası kaçan zanlı, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanmıştı.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçakla yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, bacağındaki yaraların derin olduğunu ve tedavisinin evde süreceğini belirtti.

Yılmaz, programlarını aksatmayarak sürdüreceğini kaydetti.
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