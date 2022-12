BBP lideri Destici: Altılı Masa'nın içerisinde bir de ikili masa var

https://sputniknews.com.tr/20221228/bbp-lideri-destici-altili-masanin-icerisinde-bir-de-ikili-masa-var-1065143092.html

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Altılı Masanın içerisinde bir de ikili masa var. Aslında karar vericinin ikili masa olduğunu da gördük” dedi. 28.12.2022, Sputnik Türkiye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 40 yıldır ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütüyle mücadele ettiğine dikkati çekti.'Terör nedeniyle bugüne kadar on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini' söyleyen Destici, "Terörle hem yurt içinde hem de sınırlarımızın ötesinde etkili ve başarılı bir mücadele yürütüyoruz. Özellikle sınır ötesinde sürdürdüğümüz hava harekatının bir kara harekatıyla neticelenmesi ve terörün kaynağında yok edilmesi gerekiyor" dedi.Destici, Türkiye'nin artık kendi doğalgazı ve petrolünü hiçbir baskıya boyun eğmeden çıkarabildiğinin altını çizerek "Ülkemizde doğalgaz ve petrol keşiflerimizden bile üzüntü duyan kesimlerin var olmasından üzüntü duyuyorum. Bu durumu anlamakta zorluk çekiyorum. Bir insan hangi partiye, hangi siyasi düşünceye mensup olursa olsun ülkesinin en büyük ihtiyacı olan enerjideki yeni keşiflerden niye rahatsızlık duyar?" ifadelerini kullandı.Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konunun, yeni bir yaş şartı getirilmeden çözüme kavuşturulmasından yana olduklarını dile getirdi.'HDP'nin varlığı Türkiye için bir güvenlik meselesidir'HDP'li bir milletvekili ve beraberindekilerin, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşerek Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki haklarının korunmasına karşı çıktıklarına değinen Destici, şu açıklamalarda bulundu:'Karar vericinin ikili masa olduğunu da görmüş olduk'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in görüşmesine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Destici, "Bu görüşme şunu gösterdi, altılı masanın içinde bir de ikili masa var. Karar vericinin ikili masa olduğunu da görmüş olduk" dedi.Destici, görüşmede adaylık meselesinin de konuşulduğunu düşündüğünü ifade ederek "Sayın Akşener'in çok net bir şekilde Kemal Bey'e, kendisinin aday olması halinde 'seçimi kaybetme risklerinin bulunduğunu ve bunu bir kez daha düşünmesi gerektiğini' hatırlattığını düşünüyorum, aldığımız duyumlar böyle. Kemal Bey'in adaylık konusunda da geri adım atmaya hiç niyetinin olmadığını biliyoruz" diye konuştu.'Masanın dağılması artık an meselesidir çünkü aynı amaca yürümüyorlar'Altılı masadaki siyasi partilerin genel başkanlarının, birden fazla aday olabileceğini söylediklerini hatırlatan Destici, "Aslında masa ruhunu kaybetti. Masanın dağılması artık an meselesidir çünkü aynı amaca yürümüyorlar" değerlendirmesini yaptı.Destici, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "erken seçim"le ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine de "Zaten seçim mayıstan önce olmayacak, bunu kendileri de biliyor. Dolayısıyla nisanda bir seçim, şu anda Cumhur İttifakı'nın ya da Türkiye'nin gündeminde yok" dedi.

