https://sputniknews.com.tr/20221217/bbp-lideri-destici-imamoglunun-adaylik-sureci-bir-anda-tekrar-gundeme-girdi-1064711482.html
BBP Lideri Destici: İmamoğlu'nun adaylık süreci bir anda tekrar gündeme girdi
BBP Lideri Destici: İmamoğlu'nun adaylık süreci bir anda tekrar gündeme girdi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararıyla ilgili olarak "Özellikle Millet İttifakı partisi, tabanları hatta... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T23:34+0300
2022-12-17T23:34+0300
2022-12-17T23:34+0300
türkiye
mustafa destici
ekrem imamoğlu
habertük
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararı başta olmak üzere asgari ücret ve EYT konusuyla ilgili olarak görüşlerini açıkladı.'Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum'Destici, asgari ücrette çözüm odaklı bir çalışma olduğunu belirterek, "Hepsi uzlaşıya açık. İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor. Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum. Buna da hükümet, işçi kesimi ve işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum" dedi.'TCK'dan bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz'İmamoğlu'na "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi hakkında konuşan Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:'Bu karar Ekrem İmamoğlu'na yaradı' diye düşündüklerini gördüğümü söylüyorum'"İşin siyasi kısmı var. Bizim bildiğimiz ceza alan üzülür, morali bozulur" diyen Destici, "Bir bakıyoruz, ceza haberi geldiği anda adeta zil takıp oynama gibi bir durum var. Sevinç çığlıkları atılıyor. İnanılmaz sevinç gösterisi yapıldı. Şuradan herhalde sevinildi diye hesap yapıyorum. 1998'de sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde İBB Başkanı iken şiir yüzünden ceza almıştı. Onun cezası 4 aydı. Özellikle Millet İttifakı partisi, tabanları hatta genel başkanları düzeyinde 'Bu karar Ekrem İmamoğlu'na yaradı' diye düşündüklerini gördüğümü söylüyorum. İmamoğlu'nun adaylık süreci bir anda tekrar gündeme girdi" dedi.'Genel başkanım gelmeden hiçbir açıklama yapmazdım'"Sayın Cumhurbaşkanımızın yaşadığı süreçle bu süreç farklı. Türkiye 25 yıl önceki Türkiye değil" Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:Destici, "Bence Sayın Kılıçdaroğlu muhalefetin çıkarabileceği en güçlü adaydır. Bir kere bütün kesimlerden oy alabilme potansiyeli var" dedi.
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mustafa destici, ekrem imamoğlu, habertük
mustafa destici, ekrem imamoğlu, habertük
BBP Lideri Destici: İmamoğlu'nun adaylık süreci bir anda tekrar gündeme girdi
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararıyla ilgili olarak "Özellikle Millet İttifakı partisi, tabanları hatta genel başkanları düzeyinde 'Bu karar Ekrem İmamoğlu'na yaradı' diye düşündüklerini gördüğümü söylüyorum. İmamoğlu'nun adaylık süreci bir anda tekrar gündeme girdi" ifadelerini kullandı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
, Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını
yanıtladı.
BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararı başta olmak üzere asgari ücret ve EYT konusuyla ilgili olarak görüşlerini açıkladı.
'Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum'
Destici, asgari ücrette çözüm odaklı bir çalışma olduğunu belirterek, "Hepsi uzlaşıya açık. İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor. Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum. Buna da hükümet, işçi kesimi ve işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum" dedi.
'TCK'dan bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz'
İmamoğlu'na "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi hakkında konuşan Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:
"YSK üyelerine yapılan hakaretlerle ilgili bugüne kadar hepsi ceza almış. Burada önemli olan şu; bu daha ilk yerel mahkeme kararı. Bunun istinaf, Yargıtay süreci var. Hatta Anayasa Mahkemesi var. Hala yargı süreci devam ediyor. Benim kanaatim bu tür hakaretlerde biz yasalarımızdan, TCK'dan bunun bir siyasi yasağa meydan vermesine son vermeliyiz. Bir kararı değerlendirirken şunu yapmamız lazım, kendimizi o kararı almış birisi olarak değerlendirmemiz lazım. Biz bunu kabul edebilir miyiz? Biz bununla karşı karşıya kalsak ne düşünürdük? Daha da önemlisi mevcut yasalardır. Beğenmeyebiliriz, eleştirebiliriz ama yargının kararlarına herkes uymakla mükelleftir."
'Bu karar Ekrem İmamoğlu'na yaradı' diye düşündüklerini gördüğümü söylüyorum'
"İşin siyasi kısmı var. Bizim bildiğimiz ceza alan üzülür, morali bozulur" diyen Destici, "Bir bakıyoruz, ceza haberi geldiği anda adeta zil takıp oynama gibi bir durum var. Sevinç çığlıkları atılıyor. İnanılmaz sevinç gösterisi yapıldı. Şuradan herhalde sevinildi diye hesap yapıyorum. 1998'de sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde İBB Başkanı iken şiir yüzünden ceza almıştı. Onun cezası 4 aydı. Özellikle Millet İttifakı partisi, tabanları hatta genel başkanları düzeyinde 'Bu karar Ekrem İmamoğlu'na yaradı' diye düşündüklerini gördüğümü söylüyorum. İmamoğlu'nun adaylık süreci bir anda tekrar gündeme girdi" dedi.
'Genel başkanım gelmeden hiçbir açıklama yapmazdım'
"Sayın Cumhurbaşkanımızın yaşadığı süreçle bu süreç farklı. Türkiye 25 yıl önceki Türkiye değil" Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:
Buradan aynı sonucun çıkacağını tahmin etmiyorum. Düşünün ki, sizin genel başkanınız yurt dışında. Ben belediye başkanı olsaydım, genel başkanım gelmeden hiçbir açıklama yapmazdım, sokağa da çıkmazdım, miting de yapmazdım. Genel başkanımı beklerdim. Bence o partidekileri de rencide etti diye düşünüyorum. Burada suçlanan, itham edilen Cumhur İttifakı. İşin bu tarafına baktığınızda ben Cumhur İttifakı'nın gündeminde böyle bir düşünce, beklenti yok. Zaten İmamoğlu'nun adaylığı bitmişti. Tam tersine bu karar İmamoğlu'nu tabiri caizse oyunun içine yeniden soktu.
Destici, "Bence Sayın Kılıçdaroğlu muhalefetin çıkarabileceği en güçlü adaydır. Bir kere bütün kesimlerden oy alabilme potansiyeli var" dedi.