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Alzheimer hastalığı için kan testi geliştirildi
Alzheimer hastalığı için kan testi geliştirildi
Alzheimer hastalığını teşhis etmek için pahalı beyin görüntülemesine veya belden bir beyin omurilik sıvısı (BOS) örneğinin çekilmesine ihtiyaç duyulmayan kan... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T11:12+0300
2022-12-28T11:12+0300
yaşam
alzheimer
bilim insanları
test
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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh Üniversitesi'nden Prof. Thomas Karikari, "ABD'de bile birçok hastanın MRI ve PET tarayıcılarına erişimi yok. Erişilebilirlik önemli bir sorun. Bir kan testi daha ucuz, daha güvenli ve uygulanması daha kolay. Ayrıca Alzheimer'ın teşhisinde ve klinik araştırma ve hastalık izleme için katılımcıları seçmede klinik güveni artırabilir" dedi.Mevcut kan testleri, amiloid ve tau proteinlerindeki anormallikleri doğru bir şekilde tespit edebilse de, beyne özgü sinir hücresi hasar belirteçlerini tespit etmek daha zor.Karikari ve çeşitli ülkelerden meslektaşları, Alzheimer hastalığına özgü beyin kaynaklı tau adı verilen belirli bir protein formunu tespit edecek antikor bazlı bir kan testi geliştirmeye odaklandı.Ardından bu Alzheimer'ın çeşitli aşamalarındaki 600 hastada test edildi ve protein seviyelerinin BOS'taki tau seviyeleri ile iyi bir korelasyon gösterdiği ve Alzheimer'ı diğer nörodejeneratif hastalıklardan güvenilir bir şekilde ayırt edebildiği keşfedildi.Bulguları Brain dergisinde yayınlanan araştırmanın bir sonraki adımı, testi farklı ırk ve etnik kökenden gelenler ve farklı hafıza kaybı aşamalarından veya diğer potansiyel demans semptomlarından muzdarip olanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir hasta yelpazesinde doğrulamak olacak.
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alzheimer, bilim insanları, test
alzheimer, bilim insanları, test

Alzheimer hastalığı için kan testi geliştirildi

11:12 28.12.2022
© AAAlzheimer
Alzheimer - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© AA
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Alzheimer hastalığını teşhis etmek için pahalı beyin görüntülemesine veya belden bir beyin omurilik sıvısı (BOS) örneğinin çekilmesine ihtiyaç duyulmayan kan testi geliştirildi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh Üniversitesi'nden Prof. Thomas Karikari, "ABD'de bile birçok hastanın MRI ve PET tarayıcılarına erişimi yok. Erişilebilirlik önemli bir sorun. Bir kan testi daha ucuz, daha güvenli ve uygulanması daha kolay. Ayrıca Alzheimer'ın teşhisinde ve klinik araştırma ve hastalık izleme için katılımcıları seçmede klinik güveni artırabilir" dedi.
Mevcut kan testleri, amiloid ve tau proteinlerindeki anormallikleri doğru bir şekilde tespit edebilse de, beyne özgü sinir hücresi hasar belirteçlerini tespit etmek daha zor.
Karikari ve çeşitli ülkelerden meslektaşları, Alzheimer hastalığına özgü beyin kaynaklı tau adı verilen belirli bir protein formunu tespit edecek antikor bazlı bir kan testi geliştirmeye odaklandı.
Ardından bu Alzheimer'ın çeşitli aşamalarındaki 600 hastada test edildi ve protein seviyelerinin BOS'taki tau seviyeleri ile iyi bir korelasyon gösterdiği ve Alzheimer'ı diğer nörodejeneratif hastalıklardan güvenilir bir şekilde ayırt edebildiği keşfedildi.
Bulguları Brain dergisinde yayınlanan araştırmanın bir sonraki adımı, testi farklı ırk ve etnik kökenden gelenler ve farklı hafıza kaybı aşamalarından veya diğer potansiyel demans semptomlarından muzdarip olanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir hasta yelpazesinde doğrulamak olacak.
Alzheimer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
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Araştırma: Orta yaşlarda kilo vermek Alzheimer riskini artırıyor
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