https://sputniknews.com.tr/20221227/yemek-karti-hizmetleri-derneginden-aciklama-yemek-kartlari-2023te-marketlerde-kullanilmayacak-mi-1065114536.html
Yemek Kartı Hizmetleri Derneği'nden açıklama: Yemek kartları 2023’te marketlerde kullanılmayacak mı?
Yemek Kartı Hizmetleri Derneği'nden açıklama: Yemek kartları 2023’te marketlerde kullanılmayacak mı?
Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Piyade, "1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücretinin kullanım yerlerine ilişkin yeni mevzuatta ... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T23:54+0300
2022-12-27T23:54+0300
2022-12-27T23:55+0300
ekonomi
yemek kartı
yemek kartı hizmetleri derneği
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Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 1 Ocak 2023 itibarıyla yemek kartlarının marketlerde geçmeyeceği yönündeki haberlere istinaden açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 12-18 Aralık 2022 tarihli Dezenformasyon Bülteni'nde, yeni düzenleme ile çalışanların artık yemek kartlarıyla marketlerde alışveriş yapamayacağı yönündeki açıklamaların dezenformasyon olduğunun belirtildiğini aktaran Piyade, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221214/yemek-kartlari-dernegi-baskani-piyade-yemek-kartlarinda-degisen-bir-sey-yok-1064575431.html
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yemek kartı, yemek kartı hizmetleri derneği
yemek kartı, yemek kartı hizmetleri derneği
Yemek Kartı Hizmetleri Derneği'nden açıklama: Yemek kartları 2023’te marketlerde kullanılmayacak mı?
23:54 27.12.2022 (güncellendi: 23:55 27.12.2022) Abone ol
Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Piyade, "1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücretinin kullanım yerlerine ilişkin yeni mevzuatta , yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirilmediğini, yani yemek kartlarında değişen bir husus olmadığını tekrar vurgulamak isteriz." ifadesini kullandı.
Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 1 Ocak 2023 itibarıyla yemek kartlarının marketlerde geçmeyeceği yönündeki haberlere istinaden açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 12-18 Aralık 2022 tarihli Dezenformasyon Bülteni'nde, yeni düzenleme ile çalışanların artık yemek kartlarıyla marketlerde alışveriş yapamayacağı yönündeki açıklamaların dezenformasyon olduğunun belirtildiğini aktaran Piyade, şunları kaydetti:
"Yemek Kartı Hizmetleri Derneği olarak sektörde değişen bir şey olmadığı yönündeki açıklamamıza rağmen milyonlarca kullanıcıyı tedirgin eden bu yöndeki haberlerin yapılmasını manidar bulduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücretinin kullanım yerlerine ilişkin yeni mevzuatta , yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirilmediğini, yani yemek kartlarında değişen bir husus olmadığını tekrar vurgulamak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."