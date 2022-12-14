https://sputniknews.com.tr/20221214/yemek-kartlari-dernegi-baskani-piyade-yemek-kartlarinda-degisen-bir-sey-yok-1064575431.html
Yemek Kartları Derneği Başkanı Piyade: Yemek kartlarında değişen bir şey yok
Yemek Kartları Derneği Başkanı Piyade: Yemek kartlarında değişen bir şey yok
Yemek Kartları Derneği Başkanı Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok” dedi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T14:52+0300
2022-12-14T14:52+0300
2022-12-14T14:54+0300
yemek kartı
türkiye
açıklama
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Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.-Öner Piyade, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221214/yemek-kartlari-market-alisverisinde-kullanilmayacak-1064560922.html
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yemek kartı, açıklama
Yemek Kartları Derneği Başkanı Piyade: Yemek kartlarında değişen bir şey yok
14:52 14.12.2022 (güncellendi: 14:54 14.12.2022) Abone ol
Yemek Kartları Derneği Başkanı Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok” dedi.
Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.-
Öner Piyade, şunları kaydetti:
“Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir.”