Yemek kartları market alışverişinde kullanılmayacak
09:47 14.12.2022 (güncellendi: 10:00 14.12.2022)
© AAKredi kartı- POS cihazı
© AA
İş yeri tarafından verilen yemek kartı uygulamasında değişikliğe gidildi. Çalışanlar bundan sonra yemek kartlarını yemek dışında başka hiçbir alışveriş için kullanamayacak.
Çalışanlara verilen yemek kartlarıyla ilgili 1 Aralık itibarıyla yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, yemek kartları artık market alışverişinde kullanılmayacak. Sadece yemek için kullanılacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan düzenlemenin detaylarına köşesinde yer verdi.
Yeni düzenlemeyle çalışana veya çalışan adına başkalarına ödeyeceği günlük yemek ücreti günlük asgari ücretin yüzde 23.65'i kadar tutar. Buna göre haftanın 6 günü çalışan bir işçiye yıl sonuna kadar aylık ödenecek 1.224 liralık yemek parası tutarını, işveren prime esas kazançtan istisna tutabilecek.
Yeni uygulama şu şekilde uygulanacak:
İşyerinde yemek hizmeti veriliyorsa yemek bedelleri sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek.
İşyeri yemek hizmetini kendi mutfağında vermez bir başka şirketle anlaşırsa, anlaştığı şirkete fatura karşılığı yapılan yemek bedeli ödemesi prim esas kazanca dahil edilmeyecek.
İşveren, yemek hizmeti için restoran gibi işyeri dışında bir yerle anlaşır ve çalışan da günlük yemek hizmetini bu yerlerden alırsa; işverenin yapacağı günlük ödemenin 51 lirası için vergi istisnası uygulanacak. Eğer ödenen tutar günlük 51 liranın üzerindeyse, aşan tutar kadarı vergilendirilecek.
İşveren, kendi yemek vermez, bir başka yerle de anlaşmaz ancak yemek bedelini çalışana nakit olarak öderse; günlük asgari ücretin yüzde 23.65'i, yani bugün için günlük 51 lira, prime esas kazanca dahil edilmeyecek.
İşveren, işyeri dışında yemek vermesi durumunda, bunu yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi ödeme sistemleri ile verebilecek. Yemek kartı veya kuponu ile yapılan ödemeler, çalışana yardım gibi görülüyor ve vergi muafiyeti sağlanıyor. Yeni düzenleme ile bu şekilde yemek bedeli ödenmesi halinde günlük 51 lira üzerinden çalışılan gün kadarki tutar, prime esas kazanca dahil edilmeyecek, istisna tutulacak. Ancak yeni düzenleme kapsamında yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeklerine yüklenen yemek bedellerinin sadece yemek yenilmesi için kullanılması gerekiyor.