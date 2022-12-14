https://sputniknews.com.tr/20221214/yemek-kartlari-market-alisverisinde-kullanilmayacak-1064560922.html

Yemek kartları market alışverişinde kullanılmayacak

Yemek kartları market alışverişinde kullanılmayacak

İş yeri tarafından verilen yemek kartı uygulamasında değişikliğe gidildi. Çalışanlar bundan sonra yemek kartlarını yemek dışında başka hiçbir alışveriş için... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T09:47+0300

2022-12-14T09:47+0300

2022-12-14T10:00+0300

ekonomi

işveren

işçi

yemek

market

alışveriş

set kart

edenred kurumsal çözümler

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Çalışanlara verilen yemek kartlarıyla ilgili 1 Aralık itibarıyla yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, yemek kartları artık market alışverişinde kullanılmayacak. Sadece yemek için kullanılacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan düzenlemenin detaylarına köşesinde yer verdi.Yeni düzenlemeyle çalışana veya çalışan adına başkalarına ödeyeceği günlük yemek ücreti günlük asgari ücretin yüzde 23.65'i kadar tutar. Buna göre haftanın 6 günü çalışan bir işçiye yıl sonuna kadar aylık ödenecek 1.224 liralık yemek parası tutarını, işveren prime esas kazançtan istisna tutabilecek.Yeni uygulama şu şekilde uygulanacak:

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işveren, işçi, yemek, market, alışveriş, set kart, edenred kurumsal çözümler