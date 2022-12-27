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Yapılan zam, taksicileri memnun etmedi: 'Tekrar zam talebinde bulunacağız'
Yapılan zam, taksicileri memnun etmedi: 'Tekrar zam talebinde bulunacağız'
İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zam, taksici esnafını memnun etmedi. Giderlerinin yüzde 100'den fazla arttığını belirten taksiciler, yeni zam talebiyle... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T17:12+0300
2022-12-27T17:12+0300
ekonomi
taksi
zam
eyüp aksu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı.Ancak yapılan zam taksici esnafını memnun etmedi. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, karar sonrası yaptığı açıklamada "Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı" dedi.Giderlerinin yüzde 100'ün üzerinde arttığını öne süren Aksu, "Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB'den yazıyı alacağız" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221227/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-1065085934.html
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taksi, zam, eyüp aksu
taksi, zam, eyüp aksu

Yapılan zam, taksicileri memnun etmedi: 'Tekrar zam talebinde bulunacağız'

17:12 27.12.2022
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AA
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İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zam, taksici esnafını memnun etmedi. Giderlerinin yüzde 100'den fazla arttığını belirten taksiciler, yeni zam talebiyle İBB'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.

Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı.

Ancak yapılan zam taksici esnafını memnun etmedi. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, karar sonrası yaptığı açıklamada "Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı" dedi.

Giderlerinin yüzde 100'ün üzerinde arttığını öne süren Aksu, "Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB'den yazıyı alacağız" diye konuştu.
İstanbul toplu ulaşım otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
EKONOMİ
İstanbul'da toplu taşımaya zam
11:38
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