https://sputniknews.com.tr/20221227/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-1065085934.html
İstanbul'da toplu taşımaya zam
İstanbul'da toplu taşımaya zam
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. UKOME, elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T11:38+0300
2022-12-27T11:38+0300
2022-12-27T11:40+0300
ekonomi
istanbul
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Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7.67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6.30 TL’den 8.51 liraya çıktı.
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istanbul
İstanbul'da toplu taşımaya zam
11:38 27.12.2022 (güncellendi: 11:40 27.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. UKOME, elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19.95 oranında ortalama ücret artışına karar verdi.
Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7.67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6.30 TL’den 8.51 liraya çıktı.