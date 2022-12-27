https://sputniknews.com.tr/20221227/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-1065085934.html

İstanbul'da toplu taşımaya zam

İstanbul'da toplu taşımaya zam

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. UKOME, elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T11:38+0300

2022-12-27T11:38+0300

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ekonomi

istanbul

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Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7.67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6.30 TL’den 8.51 liraya çıktı.

istanbul

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