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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221227/istanbulda-toplu-tasimaya-zam-1065085934.html
İstanbul'da toplu taşımaya zam
İstanbul'da toplu taşımaya zam
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. UKOME, elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
istanbul
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Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7.67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6.30 TL’den 8.51 liraya çıktı.
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İstanbul'da toplu taşımaya zam

11:38 27.12.2022 (güncellendi: 11:40 27.12.2022)
© AAİstanbul toplu ulaşım otobüs
İstanbul toplu ulaşım otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© AA
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İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. UKOME, elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde 29.10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19.95 oranında ortalama ücret artışına karar verdi.
Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7.67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6.30 TL’den 8.51 liraya çıktı.
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