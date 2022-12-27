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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221227/suriye-disisleri-bakani-mikdad-abdnin-ukraynadaki-durumu-uzatmaya-yonelik-politikasini-kinadi-1065112797.html
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, ABD’nin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, ABD’nin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad’ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T22:28+0300
2022-12-27T22:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
faysal mikdad
sergey lavrov
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Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığı üzere Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Mikdad, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı.Görüşmeye ilişkin bilgi aktarılan haberde, iki bakanın telefon görüşmesi sırasında ‘ikili ilişkileri ve her iki ülke halkının ve yönetiminin arzuları düzeyine ulaşmak için söz konusu ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını, ayrıca Batılı ülkelerin politikaların ve uygulamalarının dünyaya karşı yarattığı zorlukların boyutlarını’ tartıştı.SANA’nın alıntıladığı bakanlığın açıklamasında, “Mikdad, Suriye'nin Batı'nın Rusya Federasyonu'na yönelik kampanyalarını ve ulusal güvenliğini baltalama girişimlerini kınadığını vurguladı. Bakan Mikdad ayrıca ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki çatışmayı kendi bencil çıkarları doğrultusunda uzatma politikasını da kınadı” ifadeleri yer aldı.
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ukrayna, ukrayna krizi, faysal mikdad, sergey lavrov
ukrayna, ukrayna krizi, faysal mikdad, sergey lavrov

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, ABD’nin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı

22:28 27.12.2022 (güncellendi: 22:30 27.12.2022)
© SputnikSuriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
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Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad’ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadığı bildirildi.
Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığı üzere Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Mikdad, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı.
Görüşmeye ilişkin bilgi aktarılan haberde, iki bakanın telefon görüşmesi sırasında ‘ikili ilişkileri ve her iki ülke halkının ve yönetiminin arzuları düzeyine ulaşmak için söz konusu ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını, ayrıca Batılı ülkelerin politikaların ve uygulamalarının dünyaya karşı yarattığı zorlukların boyutlarını’ tartıştı.
SANA’nın alıntıladığı bakanlığın açıklamasında, “Mikdad, Suriye'nin Batı'nın Rusya Federasyonu'na yönelik kampanyalarını ve ulusal güvenliğini baltalama girişimlerini kınadığını vurguladı. Bakan Mikdad ayrıca ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki çatışmayı kendi bencil çıkarları doğrultusunda uzatma politikasını da kınadı” ifadeleri yer aldı.
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