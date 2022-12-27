https://sputniknews.com.tr/20221227/suriye-disisleri-bakani-mikdad-abdnin-ukraynadaki-durumu-uzatmaya-yonelik-politikasini-kinadi-1065112797.html
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, ABD’nin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, ABD’nin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad’ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T22:28+0300
2022-12-27T22:28+0300
2022-12-27T22:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
faysal mikdad
sergey lavrov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/17/1060293204_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_5b13d0a6583768046f1697e713263fda.jpg
Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığı üzere Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Mikdad, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı.Görüşmeye ilişkin bilgi aktarılan haberde, iki bakanın telefon görüşmesi sırasında ‘ikili ilişkileri ve her iki ülke halkının ve yönetiminin arzuları düzeyine ulaşmak için söz konusu ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını, ayrıca Batılı ülkelerin politikaların ve uygulamalarının dünyaya karşı yarattığı zorlukların boyutlarını’ tartıştı.SANA’nın alıntıladığı bakanlığın açıklamasında, “Mikdad, Suriye'nin Batı'nın Rusya Federasyonu'na yönelik kampanyalarını ve ulusal güvenliğini baltalama girişimlerini kınadığını vurguladı. Bakan Mikdad ayrıca ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki çatışmayı kendi bencil çıkarları doğrultusunda uzatma politikasını da kınadı” ifadeleri yer aldı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/17/1060293204_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_1d68602d28941c151412020c5ea9250b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, faysal mikdad, sergey lavrov
ukrayna, ukrayna krizi, faysal mikdad, sergey lavrov
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, ABD’nin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı
22:28 27.12.2022 (güncellendi: 22:30 27.12.2022) Abone ol
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad’ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadığı bildirildi.
Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığı üzere Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad,
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Mikdad, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'
daki durumu
uzatmaya yönelik politikasını kınadı.
Görüşmeye ilişkin bilgi aktarılan haberde, iki bakanın telefon görüşmesi sırasında ‘ikili ilişkileri ve her iki ülke halkının ve yönetiminin arzuları düzeyine ulaşmak için söz konusu ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını, ayrıca Batılı ülkelerin politikaların ve uygulamalarının dünyaya karşı yarattığı zorlukların boyutlarını’ tartıştı.
SANA’nın alıntıladığı bakanlığın açıklamasında, “Mikdad, Suriye'nin Batı'nın Rusya Federasyonu'na yönelik kampanyalarını ve ulusal güvenliğini baltalama girişimlerini kınadığını vurguladı. Bakan Mikdad ayrıca ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki çatışmayı kendi bencil çıkarları doğrultusunda uzatma politikasını da kınadı” ifadeleri yer aldı.