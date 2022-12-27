https://sputniknews.com.tr/20221227/suriye-disisleri-bakani-mikdad-abdnin-ukraynadaki-durumu-uzatmaya-yonelik-politikasini-kinadi-1065112797.html

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, ABD’nin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, ABD’nin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad’ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik... 27.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-27T22:28+0300

2022-12-27T22:28+0300

2022-12-27T22:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

faysal mikdad

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/17/1060293204_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_5b13d0a6583768046f1697e713263fda.jpg

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığı üzere Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Mikdad, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı.Görüşmeye ilişkin bilgi aktarılan haberde, iki bakanın telefon görüşmesi sırasında ‘ikili ilişkileri ve her iki ülke halkının ve yönetiminin arzuları düzeyine ulaşmak için söz konusu ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını, ayrıca Batılı ülkelerin politikaların ve uygulamalarının dünyaya karşı yarattığı zorlukların boyutlarını’ tartıştı.SANA’nın alıntıladığı bakanlığın açıklamasında, “Mikdad, Suriye'nin Batı'nın Rusya Federasyonu'na yönelik kampanyalarını ve ulusal güvenliğini baltalama girişimlerini kınadığını vurguladı. Bakan Mikdad ayrıca ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki çatışmayı kendi bencil çıkarları doğrultusunda uzatma politikasını da kınadı” ifadeleri yer aldı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, faysal mikdad, sergey lavrov